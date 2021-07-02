- 02 Tem 2021 - 12:16 G: 02 Tem 2021 - 12:20

MasterChef Kurgu Mu? MasterChef Mantığı Nedir? MasterChef Hangi Ülkenin?

Türkiye’de ilk 2011 yılında Show TV ekranlarından yayınlanan MasterChef, uzun bir aranın ardından 2018 yılında TV8 ekranlarına geçti. O günden bugüne kesintisiz olarak her sezon yapılan popüler yarışma MasterChef, Türkiye’ye pek çok şef kazandırdı. MasterChef kurgu mu? MasterChef mantığı nedir? MasterChef hangi ülkenin? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…

Türkiye’nin efsaneleri arasında yer alan MasterChef yarışması 2021 sezonu için startını verdi. Şu an eleme turları ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye 2021’in jüri üyeliklerini bir kez daha ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu üstlendi. Her yıl yüzbinlerce insanın katıldığı MasterChef Türkiye 2021, bu sene de hem yarışmacılar hem de yarış severler tarafından çok tercih edildi. Dünyanın pek çok ülkesinden programa katılan yarışmacılar ortaya iddialı bir yarış çıkarınca, programın hayranları yarışma ile ilgili pek çok konuyu şimdiden merak eder hale geldi.

MasterChef Kurgu Mu?

Pek çok yarışmanın kurgu olduğunun ortaya çıkmasının ardından MasterChef hayranları da yarışmanın kurgu olup olmadığını merak etmeye başladı. “MasterChef kurgu mu?” sorusuna cevap ise yarışmanın 2019’da popüler isimlerinden biri olan Ekin Eylem Ulaş’tan geldi. 2020 yılında Üsküdar Üniversitesi Gastrosohbet programının konuğu olan Ekin Eylem Ulaş, bu program aracılığıyla üniversite öğrencilerine ve MasterChef hayranlarına yarışma hakkında detaylı bilgi verdi. MasterChef'te kurgu yok diyen Ekin Eylem Ulaş; “Çekime gittik prodüksiyon bize bilgi verdi. Yönetmenimiz Behçet Hoca şunu söyledi, biz sizden iki şey istiyoruz bir küfür etmeyin, diğeri fiziksel temasta bulunmayın. Orada kurgu yok, format yok, biz sürekli doğal davrandık" diye konuya açıklama getirdi.

02 Tem 2021 - 12:16 - Masterchef Türkiye 2021

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