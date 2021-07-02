- 02 Tem 2021 - 12:25 G: 02 Tem 2021 - 12:36

Ethereum Depremi Bitmiyor! Borsalar Boşaltıldı! Ethereum Dünyasında Neler Oluyor!

Popüler bir analitik şirketi tarafından sağlanan veriler, yatırımcıların borsalardan büyük miktarda Ethereum (ETH) çekerek, gelecekte büyük bir satış riskini azalttığını gösteriyor. İşte detaylar...

Popüler bir analitik şirketi tarafından sağlanan veriler, yatırımcıların borsalardan büyük miktarda Ethereum (ETH) çekerek, gelecekte büyük bir satış riskini azalttığını gösteriyor.

Analitik veri sağlayıcısı Santiment, birden fazla kripto para borsasındaki Ethereum bakiyelerinin tarihi bir düşüş gördüğünü belirten bir tweet yayınladı. Kripto para ticaret platformlarındaki ikinci en büyük kripto para biriminin genel bakiyesi düştü ve yüzde 18’in altına geriledi. Bu, Kasım 2018’den bu yana en düşük rakam.

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Santiment, ETH’lerini borsalardan soğuk depo cüzdanlarına taşıyarak, kullanıcıların yakın gelecekte büyük bir ETH satışı olasılığını azalttığına inanıyor. Bu yazıyı yazarken, Ethereum 2.067 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Bu yılın başlarında, ETH, CoinMarketCap tarafından sağlanan verilere göre 12 Mayıs’ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4.362 dolara ulaşmayı başardı.

ETH’nin 2021 ile başladığı 1368 dolarlık seviyesinden Mayıs ayında ATH’ye ulaştığı güne kadar, yüzde 221’lik bir büyüme gördü. 12 Mayıs’tan bu yana Ethereum, düşüşe geçmişti fakat son zamanlarda çok önemli olan 2.000 dolar seviyesini yeniden yakalamayı başardı.

02 Tem 2021 - 12:25 - Ekonomi

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