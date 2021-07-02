- 02 Tem 2021 - 18:11 G: 02 Tem 2021 - 18:16

Ethereum Bitcoin'i Solladı! Haziran Ayında Rekora Koştu! Yeni Yıldız Ethereum Mu?

Bitcoin tahtından inmek üzere. Son gelen bilgilere göre Bitcoin ağında aktif olan adreslerin sayısı, son altı hafta içinde yaklaşık %60 düşüşle 1,3 milyondan yaklaşık 500.000‘e geriledi. İşte detaylar...

27 Haziran’da Bitcoin’den yaklaşık 200.000 daha fazla aktif cüzdana ev sahipliği yapan Ethereum ağı, aktif adres sayısıyla Bitcoin’i geçmiş oldu. Metrikler incelendiğinde Haziran ayı içerisinde üçüncü defa gerçekleşen bu durum Ethereum’un en son olarak liderliği ele aldığı 2017’nin başından sonra tekrarlamış oldu.

Düşüş eğilimiyle tanınan sosyal medya platformu Twitter analisti Mr. Whale, Bitcoin’in aktif adreslerinin haftalık hareketli ortalamaya göre Nisan 2020’den bu yana en düşük seviyelerine düştüğünü açıkladı.


Düşüşün Arkasında Birçok Neden Var


Aktif Bitcoin adreslerindeki agresif düşüşe, mayıs ayında Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyelerini takip eden %50’den fazla satış, ardından yatay piyasa hareketi ve Çin’in en son baskıları sonrası ağ hash oranındaki büyük çöküş dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin sebep olduğu gösteriliyor.

Bu arada Ethereum’un aktif adresleri, ETH fiyatının %10’dan fazla düşmesine rağmen, geçen hafta %9’dan fazla artarak 700.000’i geçti. Bununla birlikte, aktif Ethereum adresleri, nisan ayı başındaki 900.000’e ulaşan zirvesinden hala %22 aşağıda yer alıyor.

Aktif adreslerdeki bu görünüm, Ethereum’un Bitcoin’i geride bıraktığı en son metrik olarak göze çarpıyor. Flippening Index tarafından yayımlanan verilere göre, Ethereum’un işlem ücreti gelirinin %300’den fazla olduğu belirtilirken, toplam işlem sayısı ise Bitcoin’den yaklaşık %500 daha fazla gerçekleşmiş durumda.

Yine başka bir zincir içi analitik veri sağlayıcı Glassnode’un 23 Haziran tarihli raporuna göre, DeFi protokolleriyle etkileşime giren benzersiz adreslerin toplam sayısı Mayıs ayından bu yana artmaya devam etti ve bu da DeFi etkinliğinin arttığını gösteriyor.

02 Tem 2021 - 18:11 - Ekonomi

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