Bitcoin'e Bir Darbede O Ülkeden! Ödemeler Yasaklanmaya Hazırlanıyor!

İran, Resmi Para Birimi Olmayan Tüm Ödeme Yöntemlerini Yasaklıyor



Yerel bir haber ajansının bugün yayınladığı rapora göre, İran parlamentosu ülke içinde ödemeler için ulusal olmayan kripto para birimlerinin kullanılmasını yasaklayan yeni bir yasa tasarısı hazırladı.

İran parlamentosu, resmi para birimi hariç ülke sınırları içerisinde ödemelerde kullanılan diğer para birimlerinin kullanılmasını yasaklayan bir yasa tasarısını görüşecek. Bununla birlikte İran, kendi merkez bankası dijital para birimi (CBDC) çalışmalarını sürdürüyor. Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini de kapsayan tasarıda bu varlıklar reddediliyor. Bunun yanı sıra yerel kripto para piyasası İran Merkez Bankası tarafından düzenlenecek.

Madencilik Operasyonlarına Düzenleme



Medyaya yansıyan haberlere göre kripto para madencileri için lisans şartı koştu. Bir başka yasa tasarısına göre İran’daki madenciler, madencilik tesislerinde operasyona Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı’dan gereken lisans ile devam edebilecek. Bakanlık geçtiğimiz hafta 30 madencilik işletmesine lisans vermişti.

Mayıs ayında İran, yaygın elektrik kesintileri nedeniyle kripto para madenciliğine dört aylık bir yasak getirmişti. Ayrıca geçtiğimiz ay ruhsatsız faaliyet gösteren yasa dışı madencilik tesislerini saptamak için İstihbarat Bakanlığı’ndan ajanları görevlendirdiği bildirilmişti. Tasarıda ek olarak madencilerin elektrik santrallerinin inşasına katılmak ve fazla elektrik için başvuruda bulunabilecekleri bildiriliyor.