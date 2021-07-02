Senatör Lummis'ten Bitcoin İçin Övgü Dolu Sözler! Amerikan Senatosunda Neler Oluyor!

ABD’li senatörden Bitcoin hakkında övgü dolu sözler



Son günlerde ABD’li senatör Cynthia Lummis, Bitcoin hakkında oldukça destekleyici mesajlar atıyor ve açıklamalarda bulunuyor.

Senatör Lummis, CNBC’de katıldığı programda Bitcoin hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti. Senatör, ABD’li vatandaşlara bir nevi emeklilik fonları için Bitcoin yatırımı yapma çağrısında bulundu. Lummis şu ifadeleri kullandı:

“İnsanların geleceklerini kurtarmaları ve emeklilik fonları için Bitcoin gibi kripto paralar dahil çeşitlendirilmiş finansal varlıklara yatırım yaptıklarını görmek istiyorum.”



Wyoming Eyaleti senatörü emeklilik fonlarının Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırım yapmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca Senatör:

“Benim için, Bitcoin bir değer birikim aracı. Bitcoin satın aldım ve tutuyorum.”



Yani ABD’li senatör kamuoyu önünde açıkça Bitcoin’e yatırım yaptığını açıkladı. Hatta Senatör o kadar cesur ki sahip olduğu Bitcoin’lerin sayısını da açıkladı. Cynthia Lummis’in 5 adet Bitcoin’i bulunuyor. Yazının kaleme alındığı saatte 5 adet Bitcoin yaklaşık 168,000 dolar (1,460,295 TL) yapıyor.

Senatör açıklamalarında Ethereum’a da değinmeyi ihmal etmiyor. Lummis; “ben sadece Bitcoin’den anlıyorum bu Ethereum’un işe yaramadığı anlamına gelmiyor” dedi.

Senatörün seçim bölgesi olan Wyoming Eyaleti, Bitcoin ve kripto paralar konusuna belki de en liberal politikalara sahip olan ABD eyaletlerinin başında yer alıyor. Eyalet bazında Bitcoin ve kripto para kullanımı teşvik edilirken ilgili şirketlere yönelik davetkar politikalar söz konusu. Wyoming’in cesur atılımlarından sonra Nebraska, Texas ve Illinois de Bitcoin ve kripto paralar için kucaklayıcı politikalar geliştirmeye başladılar.