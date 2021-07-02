Prof. Dr. Fibonacci Hedef Yükseltti! Yıl Sonu Bitcoin'de Rekor Gelebilir!

Yaptığı başarılı analizlerle çok sayıda kripto para yatırımcısı tarafından takip edilen Prof. Fibonacci Elliot dalga teorisinden yola çıkarak hazırladığı analizinde Bitcoin’in yıl sonu hedefini değerlendirdi. Elliot dalga teoremine göre uzun vadede ikinci dalganın tamamlandığını gösteren analist bu teoreme göre en uzun dalga olan üçüncü dalganın yuları yönlü bir hareketle başlayacağını ifade ediyor. Analize göre üçüncü dalganın sonunda Bitcoin fiyatı 227 bin doları görebilir.



Elliot Dalga Teorisine Göre BTC Yıl Sonunda 227 Bin Dolar Olacak



Hazırladığı BTC grafiğinde Elliot dalga teorisine göre kısa-orta ve uzun vadeli dalgaları gösteren Prof. Fibonacci, Bitcoin’in zirve yaptığı 65 bin dolar noktasını uzun vade dalganın ilk basamağı olarak gösteriyor. Birçok analist lider kripto para birimi BTC’nin 28 bin dolar seviyesinde yakaladığı güçlü desteğin dip noktası oluşturmuş olabileceğini belirtiyor. Aynı şekilde Prof. Fibonacci de bu beklentinin doğru olması durumunda uzun vadeli Elliot sayımında ikinci dalganın bu noktaya yerleşebileceğini vurguluyor.



Elliot sayımında ikinci dalga, birinci dalganın oluşturduğu kazancın tümünü ya da büyük bir çoğunluğunu alır. Bitcoin fiyat grafikleri incelendiğinde uzun vadede birinci dalganın kazancının yarıdan fazlasının tükendiğini görüyoruz. Analize göre 28 bin dolarlık bölgenin yuları yönlü bir kırılma yaratması durumunda Elliot sayımının üçüncü ve en uzun dalgasına giriş yapmış olacağız. Klasik geçiş olarak tanımlanan üçüncü dalga süreçteki gerçek boğa piyasasını ifade ediyor.

Hafta Sonu Öncesi Düşüş Trendleri Dikkat Çekiyor



Geçtiğimiz hafta sonuna girerken 33 bin dolar bandında bulunan BTC, bir haftalık süreçte yerinde saymaya devam etti. Bu bölgede kısa vade yatırımcılar kuvvetli destek ve direnç seviyelerini takip ediyor. Bitcoin için 28-30 bin dolar bandında karşılaşılan kuvvetli destek bölgesi genelde hafta sonlarında test ediliyor. Son altı haftadır hafta sonlarının çoğunda değer kaybı yaşayan BTC, bu süreçte sadece bir kez cumartesi günü değer kazanmayı başarabildi. Bununla birlikte geçtiğimiz hafta cuma günü başlayan düşüş trendi pazar günü kırıldı ve bu noktada başlayan yükseliş trendi üç gün boyunca etkisini sürdürdü. Altcoinlerin de eşlik ettiği son yükseliş trendi 36 bin dolar bölgesinde bulunan direnci aşamayınca BTC fiyatı yeniden değer kaybetmeye başladı.



28 bin dolar bölgesinde oluşan destek işlem hacimleri incelendiğinde çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. 30-35 bin dolar bandında BTC işlem hacmi 30-40 milyar dolar seviyesinde seyrederken 30 bin doların altına inildiğinde işlem hacmi 70 milyar dolar seviyesine yükseliyor.