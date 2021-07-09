- 09 Tem 2021 - 22:52

Ankara Sosyal Yardım Kartı Hangi Marketlerde Geçerli? Ankara Sosyal Yardım Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır 2021

Sürekli olarak sosyal yardım desteklerine bir yenisi ekleyen Ankara belediyesi, bu kez sosyal yardım kartı ile başkentlilere destek oluyor. Sosyal yardım kartı ile ilgili merak edilen sorulara cevap ise Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden geliyor. Ankara sosyal yardım kartı hangi marketlerde geçerli? Ankara sosyal yardım kartı başvurusu nasıl yapılır 2021? İşte Ankara sosyal yardım kartı başvuru merkezleri…

Ekonomik koşulların çeşitli nedenlerle kötüleşmeye devam ettiği Türkiye’de yoksul kesim giderek artıyor. Bunun bilincinde olan Ankara Belediyesi sosyal yardım desteklerine sürekli yeni bir paket ekliyor. Özellikler pandemi döneminde gelir kaybı yaşayan esnafa can suyu olması beklenen sosyal yardım kartı, geçen aydan bu yana Ankaralılarla buluşuyor.

Ankara Sosyal Yardım Kartı Hangi Marketlerde Geçerli?

Başkentlilerin cevabını aradığı “Ankara sosyal yardım kartı hangi marketlerde geçerli?” sorusuna cevap veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentlilere uzun bir market listesi sunuyor. Ankara’nın her yakasında bulunan bu marketler tam olarak 162 şubede başkentlilere hizmet veriyor. İşte, Ankara sosyal yardım kartının geçtiği marketlerin isimleri:

-       Altubilekler,

-       Bildirici,

-       Çelikler,

-       Damla,

-       Güreller,

-       Soykan,

-       Yunus Market,

-       Öğütler,

-       Şekerciler.



09 Tem 2021 - 22:52 - Yaşam

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