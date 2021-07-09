Ankara Sosyal Yardım Kartı Hangi Marketlerde Geçerli? Ankara Sosyal Yardım Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır 2021

Ekonomik koşulların çeşitli nedenlerle kötüleşmeye devam ettiği Türkiye’de yoksul kesim giderek artıyor. Bunun bilincinde olan Ankara Belediyesi sosyal yardım desteklerine sürekli yeni bir paket ekliyor. Özellikler pandemi döneminde gelir kaybı yaşayan esnafa can suyu olması beklenen sosyal yardım kartı, geçen aydan bu yana Ankaralılarla buluşuyor.

Ankara Sosyal Yardım Kartı Hangi Marketlerde Geçerli?



Başkentlilerin cevabını aradığı “Ankara sosyal yardım kartı hangi marketlerde geçerli?” sorusuna cevap veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentlilere uzun bir market listesi sunuyor. Ankara’nın her yakasında bulunan bu marketler tam olarak 162 şubede başkentlilere hizmet veriyor. İşte, Ankara sosyal yardım kartının geçtiği marketlerin isimleri:



- Altubilekler,



- Bildirici,



- Çelikler,



- Damla,



- Güreller,



- Soykan,



- Yunus Market,



- Öğütler,



- Şekerciler.







