Ethereum'da Temmuz Ayına Dikkat! Şeytanın Bacağı Kırılacak Gibi!

Ethereum temmuz ayında şeytanın bacağını kırabilir!



Piyasalarda yaşanan düzeltmenin etkisi ile Ethereum, bir ara 2 bin doların altına geriledi. 90 günlük uç değerlere baktığımızda Ethereum fiyatlarında dalgalanmanın boyutu ortaya çıkıyor.

Son 90 günde ulaşılan en yüksek değer: 4,362 dolar

Son 90 günde test edilen en düşük değer: 1,707 dolar

Haziran ve Temmuz ayları Ethereum için bakım ve güncelleme zamanı. Uzun dönemdir Ethereum mutfağında pişen yemek bu ayda servis ediliyor. Londra Harfork’u ile EIP-1559 ve Ethereum 2.0 için önemli aşamalar aşıldı. Ethereum sisteminde stake edilen Ethereum miktarı rekor üstüne rekor kırıyor.

Bu gelişmelerin devamında kripto para borsalarından ciddi bir kaçış söz konusu. Ethereum’lar borsalardan çekiliyor ve ilgili stake platformlarına depozito ediliyor. Öyle ki kripto para borsalarındaki Ethereum miktarı son 31 ayın en düşün seviyesine geriledi. Yani Kasım 2018’deki %18’lik orana düştü.

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Bilindiği üzere kripto para borsalarındaki kripto paralar, her an satışa hazır ve o niyette borsalarda tutulan miktardır. Bu miktarın azalması piyasada arz kısıdının yaşanmasına ve fiyatlarda yukarı yönlü bir baskının yaşanmasına neden olabilir.

Aşağıdaki Santiment tarafından hazırlanmış grafiği görüyoruz ve borsalarda tutulan ETH’deki dip değer, oldukça dikkat çekici. Sadece 30 günde piyasadan neredeyse 1 milyon adet Ethereum çıkışı yaşandı.



Aşağıdaki grafikte ise ETH 2.0 sözleşmelerinde depozito edilen toplan ETH miktarını görüyoruz. Rakam şu durumda 6 milyonu geçtiği gözleniyor.

Şimdi yukarıdaki olumlu gelişmelerin fiyatlara ne zaman yansıyacağı merak ediliyor. Çin kaynaklı yasaklar Bitcoin fiyatlarında dalgalanmalara neden oluyor. Lider kripto para olan Bitcoin fiyatlarındaki değişim ister istemez piyasanın geneline de yansıyor. Bu süreç Etheruem fiyatlarını da olumsuz etkiliyor. Eğer Temmuz ayında dışsal faktörler piyasa lehinde gelişirse Ethereum fiyatları zaten patlamaya hazır gibi görünüyor.