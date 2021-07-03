Piyasalar Canlandı! Kripto Para Dünyası Teknik Analizi Haberimizde!

Kripto para piyasası, güne yeşil bir tabloyla başladı. Lider kripto para Bitcoin (BTC), 34.000 doları aşarak yukarı yönlü bir hareket sergiledi. Bununla birlikte altcoin’lerde de hareketlilik görünüyor. Ethereum (ETH), destek noktasından sıçrayarak önemli bir rallinin eşiğine hareket etti. XRP, yatay seyrinden kurtulup %4’lük bir artışla 0.68 dolara dokundu. MATIC, 1.04 dolar seviyesinden %5 tırmanarak 1.10 dolar barajını aştı.

MATIC

Popüler kripto para MATIC, son 24 saatlik işlem hacimlerinin düşük olmasına rağmen fiyatını yukarı çekmeyi başardı. 7 milyar dolarlık piyasa değeri ile top 20’de 16. sırada bulunan MATIC, gün içerisinde %5’in üzerinde değer kazanarak 1.12 dolara dokundu. Uzman analistlerin potansiyel ralli aday projelerinden biri olan MATIC, geleceği parlak kripto paralar arasında yer alıyor.

XRP



En popüler kripto paralardan biri olan XRP, piyasa genel trendini takip ederek %3’lük bir artış kaydetti. XRP, gün içerisinde 0.68 dolara dokunurken bu yazının kaleme alındığı an itibarıyla 0.67 dolardan alım satım işlemi görüyor. Ripple&SEC davasının etkileri XRP’nin gündemini oluştururken güncel durumda Ripple tarafı SEC’e karşı önde bir görünüm çiziyor. 14 nisan tarihinde 1.96 dolara dokunarak 2 doların kıyısından dönen XRP, genel piyasa çekilmesinden dolayı ivme kaybetmişti. XRP’nin önündeki en önemli engellerinden biri 1 dolar sınırı olarak değerlendiriliyor.

Ethereum (ETH)



En büyük altcoin, geçtiğimiz gün 2.045 dolarlık destek alanını test etmesinin ardından bu bölgeden sıçrama kaydetti. ETH, son 24 saatlik zaman diliminde %6’yı aşan yükseliş hareketiyle 2.207 dolara dokundu. Uzmanlar, 2.045 dolarlık destek bölgesinin başarıyla test edilmesinin sonuçları olarak %15’lik bir yukarı yönlü hareket bekliyor. Bu yükseliş hareketi ETH fiyatını 2.400 doların yukarısına taşıyabilir. En popüler ikinci kripto parada genel görünüm yukarı yönde ancak tekrar 2.045 dolar seviyesinin testi bu öngörüyü geçersiz kılacaktır.

Günlük grafik verilerinde RSI 48 seviyesinde ve Müthiş Osilatör göstergesi ile birlikte yükselişe geçti. Momentum göstergesi sıfırın üzerinde konumlanmış durumda.