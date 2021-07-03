İran Kararında Israrlı! Başta Bitcoin, Tüm Kripto Paraları Yasaklıyor!

İranlı milletvekilleri tarafından hazırlanan söz konusu yasa tasarısı, başta Bitcoin (BTC) olmak üzere ulusal olmayan tüm kripto para birimlerini kapsıyor.



Bu son gelişme ülkenin kendi merkez bankası dijital para birimini (CBDC) yakın zamanda çıkarmayı hedeflediği yönündeki inançları kuvvetlendiriyor.



Geçtiğimiz hafta kripto madencilerine yönelik operasyonlarıyla adını duyuran devlet, hazırlanan başka bir yasa tasarısını baz alarak ülkede kripto madenciliği yapan şirketlere Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek bir lisans karşılığında madencilik faaliyetlerine devam etme izni verileceğini açıklamış ve 30 madencilik şirketine lisans verilmişti.

Söz konusu lisans şartı esasında 2019 yılına dayanıyor. Ülkede 2019’da çıkarılan bir yasayla önüne geçilmeye çalışılan yasadışı kripto madencilik faaliyetleriyle mücadele etmeye başlayan İranlı yetkililer o zamandan beri çeşitli operasyon ve yasaklarla gündeme geliyor.

Devletin madencilik faaliyetlerine bu kadar karşı olmasının en önemli nedenleri arasında elektrik kesintileri geliyor. Bu gerekçeyle mayıs ayında madencilere yönelik 4 aylık yasak getiren İran hükumeti, geçtiğimiz ay İstihbarat Bakanlığını konuyla ilgili çalışma yapması için özel olarak görevlendirmişti.

Bu son yasa tasarısı ile yasal hale gelmesi planlanan madencilik faaliyetleri için şirketlerin mal varlıklarını merkez bankasına bildirme zorunluluğu da getirilmiş olacak.