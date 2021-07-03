Bitcoin'de Satış Zamanı Mı? Ünlü Analist Kritik Seviyleri Yorumladı!

Mike McGlone: Bitcoin’i şimdi satmak akıllıca değil



Bloomberg Intelligence analisti Mike McGlone piyasaları yorumladı ve şunları söyledi:



Bir Bitcoin boğa piyasası hediyesi mi, sonu mu? Geçmişte 50 haftalık hareketli ortalamasının altındaki ilk düşüşlerde Bitcoin satmak, ayı piyasalarında bile para kaybetmek için iyi bir yol olduğunu kanıtladı. Grafiğimiz, kripto paranın Mayıs 2020’de bu direnci kırmasından bu yana bu ortalamanın ilk testini gösteriyor.

Daha önce Bitcoin fiyatı için destek görevi gören 30.000 dolarlık büyük bir trend çizgisi, lider kripto para biriminin şimdi kırmak için mücadele ettiği bir trend çizgisine dönüşüyor gibi görünüyor. Fiyatlar kritik seviyeyi geri kazanamazsa analistlere göre bu, kısa vadeli bir düşüş görünümüne işaret eder.

Bitcoin tüm Haziran işlemlerini 10.000 dolarlık bir fiyat aralığında geçirdi



CoinMarketCap.com’a göre, Bitcoin fiyatı şu anda 34.200 dolar civarında seyrediyor ve 24 saatlik günlük grafikte %3’den fazla arttı. Dalgalı bir yazdan sonra, Bitcoin ve diğer kripto para birimleri nispeten sakin bir Temmuz geçiriyor. Çoğu kripto para biriminin fiyatı, gelecekte nerede ticaret yapacaklarına dair çok farklı tahminlere rağmen, ayın ilk birkaç gününde oldukça sabit kaldı.





40.000 doların üzerindeki ve 30.000 doların altındaki kısa fiyat hareketlerinin yanı sıra, Bitcoin tüm Haziran işlemlerini 10.000 dolarlık bir fiyat aralığında geçirdi. 22 Haziran Salı günü, Bitcoin (BTC) 30.000 dolar civarında grafik desteğinin altına düşerek 28.800 dolara kaydı. Bu düşüş, o hafta sonu bir Death Cross gelişmesinin bir sonucu olarak ortaya çıktı. 50 günlük basit hareketli ortalama 200 günlük SMA’nın altına düştüğünde bir Death Cross meydana geldi.

Bitcoin hash rate’ı ve zorluğunda tarihi düşüşler yaşanıyor!



Buna, Çin’in piyasa kısıtlamaları nedeniyle Bitcoin’in hash rate’ının düştüğü gerçeğini de ekleyin. Bu nedenle madencilik hash rate’ı madencilik donanımı tarihinin en büyük geçişi sırasında ağda düşmeye devam ediyor. Ayrıca Bitcoin ağının madencilik zorluğu, hash rate’daki son düşüşü hesaba katarak tarihi bir düşüş gördü. Bu son zorluk ayarı, tarihinin en büyüğüydü.

BTC ağı, yaklaşık %28 oranında şimdiye kadarki en büyük zorluk düşüşüne maruz kalıyor. Piyasanın göreceli istikrarı, kripto uzmanlarını BTC’nin boğa mı yoksa ayı aşamasında mı olduğu konusunda ikiye böldü. Bu nedenle yatırımcılar Temmuz ayı hareketlerini yakından takip edecekler. Kriptokoin.com olarak daha önce bildirdiğimiz üzere, daha fazla BTC haberi için “Bitcoin Madencilik Zorluğunda Tarihi Düşüş! Bu Ne Anlama Geliyor?” isimli makalemizi inceleyebilirsiniz.

İşte Bloomberg analisti Mike McGlone’ın başarılı tahminleri



Bloomberg analisti Mike McGlone, Bitcoin’in 2020’nin başlarında 10.000 doları göreceğini belirtti ve bildi. Mike McGlone, geçtiğimiz aylarda Bitcoin fiyatı 9 bin dolar seviyesindeyken 12 bin doların müjdesini verdi ve bunu da bildi. Bunlar dışında analistin başka başarılı öngörüleri de mevcut. Ocak ayı başlarında analist, BTC’nin 2021’de 50.000 doları göreceğini söyledi ve bu seviye Şubat ayının ortalarında görüldü.