Elon Musk Yine Sahnede! Bir Tweet'le Dogecoin Yine Zirveyi Zorladı!

The Independent'ta yer alan habere göre, bir saatten kısa süre sonra Musk bu kez de popüler çocuk şarkısı Baby Shark 'ın sözlerinin, baby shark yerine "baby Doge" yazdığı bir parodisini tweet'ledi.

Dogecoin için piyasanın tepkisi, Musk'ın Twitter'da mimden ilham alan kripto para biriminden bahsettiği önceki zamanlara kıyasla daha az belirgin oldu.

SpaceX ve Tesla CEO'sunun nisanda attığı bir dizi tweet, Dogecoin'in fiyatını sadece 24 saatte 4 katına çıkararak kripto paranın 0,40 doların (yaklaşık 3,5 TL) üzerinde yeni bir rekor seviyeye tırmanmasına neden olmuştu.

Dogecoin, Musk'ın Saturday Night Live'a sunucu olarak katıldığı 8 Mayıs'ta programda kripto para biriminden birkaç kez bahsetmesiyle nihayetinde 0,70 doların (yaklaşık 6 TL) üzerine çıktı.

O zamandan beri fiyatı hızla düşen Dogecoin şu anda 0,25 dolar (yaklaşık 2 TL) civarında işlem görse de fiyatı hâlâ bir Dogecoin'in bir sentin 10'da ikisine denk olduğu geçen yıl bu zamanlara kıyasla epey yüksek.

Dogecoin, stablecoinler hariç en değerli 5 kripto para biriminden biri olmaya devam ediyor ve Musk'ın "gerçek Ay'a gerçek bir Dogecoin" koyma planıyla daha da yükselebilir.

Musk bu hafta içinde Dogecoin için önerilen bir güncellemeye desteğini de duyurmuştu. Söz konusu güncelleme kripto para biriminin işlem maliyetinin yaklaşık 100 kat düşmesini sağlayacak.

Musk'ın Dogecoin ve diğer kripto para birimlerine yönelik kamuoyunca bilinen ilgisi, bazılarının Musk'ın piyasaları hareketlendiren tweet'lerinin sadece fiyat oynaklığı sorununu daha da kötüleştirdiğinden endişe duymasına sebep olarak bu alandakileri ikiye bölüyor. Başkalarıysa tweet'lerinin sektöre dikkat çekmeye yardım ettiğini ve nihayetinde sektörün benimsenmesini sağladığını söylüyor.

Finans teknolojisi şirketi Skilling'in CEO'su Michael Kamerman bu yıl The Independent'a "Dogecoin'in popülaritesinin arkasındaki ana itici güçler, Elon Musk gibi iyi tanınan iş insanlarının desteklediği çevrimiçi toplulukları" demişti.