Emeklilikte Rahat Etmek İsteyenlere Tavsiye Geldi! Bitcoin Biriktirin!

Cynthia Lummis, kripto para birimine 100 bin dolardan (yaklaşık 870 bin TL) fazla yatırım yaptığını ve daha fazla satın alıp biriktirmeye devam etmeyi planladığını açıkladı.

CNBC'nin Finans Danışmanları Zirvesi'nde konuşan Cumhuriyetçi kanun koyucu, kripto para sektörünün "büyümesini, beslenmesini ve kullanılmasını" ve düzenlemelerin, Bitcoin'in getirdiği finansal ve teknolojik ilerlemelerin hızına yetişmesini umduğunu söyledi.

"Bitcoin gibi kripto para birimlerinin emeklilik fonlarında ve halkın gelecek için birikim yapmasını sağlayan diğer fırsatlarda kullanılan çeşitlendirilmiş portföy dağılımının parçası haline geldiğini görmek isterim."

"Yani, emeklilik fonu olan bir çalışan olsanız da olmasanız da bu emeklilik fonlarının iyi değer depoları olan Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine yatırıldığını görmek isterim. Aynı zamanda bireylerin Bitcoin ve kendi seçtikleri, güvenli, kara para aklamayı önleme ve Banka Gizliliği Yasası'nın gerekliliklerini karşılayan ama insanların birbirlerine değer depoları, örneğin Bitcoin göndermek için cep telefonlarını kullanmalarına izin veren kripto para birimlerini kullanabilmesini de isterim."

Senatör Lummis kendisinin de ilk kez 2013'te 330 dolara (yaklaşık 3 bin TL) 5 Bitcoin satın aldığını açıkladı. Mevcut piyasa fiyatıyla 5 btc kabaca 168 bin dolar (yaklaşık 1,5 milyon TL) değerinde.

Senatör "Benim için Bitcoin büyük bir değer deposu. Bitcoin satın alıyorum ve elimde tutuyorum" dedi.

"Halkı da satın almaya ve elinde tutmaya çağırıyorum. Onları emeklilikleri ve gelecekleri için Bitcoin biriktirmeye teşvik ediyorum... Bence uzun vadede en güçlü değer depolarından biri de Bitcoin."

Senatör Lummis kısa süre önce son fiyat düşüşü hakkında "gerçekten heyecanlı" olduğunu çünkü bunun daha ucuz fiyata daha fazla kripto para satın almasına olanak tanıdığını söylemişti.

Haziranda Bitcoin 30 bin doların (yaklaşık 260 bin TL) altına düştüğünde Fox Business News'e konuşan senatör "Biraz daha düşer düşmez daha çok alacağım" demişti.

Ayrıca ABD'de getirilen herhangi bir düzenlemenin "basit", "anlaşılması kolay" ve "çok kısıtlayıcı" olmayacağını umduğunu da söyledi.