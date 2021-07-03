Bitcoin ve Ethereum! Hangisi Mantıklı? Aklınızı Başınızdan Alacak Olan Hangisi?

Ethereum Bitcoin (BTC)’i geçebilecek mi?



Ethereum ve Bitcoin’in karşılaştırılması, kripto takipçilerinin en çok ilgisi çeken konular arasında yer alıyor. Lider altcoin Ethereum, Bitcoin’e göre geçtiğimiz yıllarda daha fazla yükseldi. Ancak, kripto paraların kralı BTC, Ethereum’a göre daha baskın ve pahalı.

Bu konuyla ilgili, geçtiğimiz günlerde Bloomberg’e konuk olan Galaxy Digital’ın CEO’su Mike Novogratz, Ethereum ve Bitcoin kıyası için gelen soruları şu şekilde yanıtladı:

Bence Ethereum, büyük olasılıkla ikincilik koltuğundaki yerini koruyacak, hatta belki de en büyük kripto para birimi haline gelecek.

CEO Ethereum’un kullanım alanlarının genişliğini vurguluyor



Ethereum’un Bitcoin’e kıyasla çok “farklı kullanım alanı” olduğunu belirten Novogratz, BTC’nin bir değer deposu olarak görüldüğünü de ekledi. CEO’ya göre Bitcoin daha kişiye özelken, Ethereum işlevsel oluşuyla daha genel kullanılabiliyor. Ayrıca Ethereum’un “Web 3.0 için temel katman” olarak hizmet verebildiğini belirten Novogratz, ETH’nin Solana ve Terra gibi altcoin projeleriyle sıkı rekabet içinde olduğunu da vurguluyor. CEO, ETH için ayrıca şu açıklamalarda da bulundu:

Ethereum platformunun veya üzerine inşa edilecek olan yenilikçi projelerin miktarı, önümüzdeki beş yıl içinde aklınızı başınızdan alacak.

“Düzenlemeler sistemi daha güçlü hale getiriyor”



Novogratz ayrıca, devam eden piyasa düzeltmesinden bağımsız olarak, genel kripto piyasasına yönelik olumlu bir düşünceyi de dile getirdi:

"Devrimin henüz başındayız… Ama kimse bu sistemin ortadan kalkacağını düşünmüyor. Düzenleme bazı yönlerden sistemi daha güçlü hale getirecek."



Ek olarak, analist Ryan Allis tarafından hazırlanan bir tablo, Bitcoin ve Ethereum kıyasında önemli verileri ortaya koyuyor.



Ryan Allis’de konuyla ilgili görüşlerini şu şekilde açıklıyor:

"Bitcoin ve Ethereum’un 2025 yılına kadar mevcut altın piyasası değerine (11 trilyon dolara) ulaştığını ve Ethereum’un Aralık 2025’e kadar Bitcoin piyasa değerini geçtiğini öngörüyorum."