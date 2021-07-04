Survivor Aleyna Kalaycıoğlu İsmail’e Olan Aşkını Haykırdı! “Evet, Seviyorum” Dedi, Paylaşımını Yaptı! Sosyal Medya Çalkalanıyor! Acun Ilıcalı Hiç İstememişti Ama…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışması kısa bir süre önce ekranlardaki macerasına final yaparak noktayı koymuştu. Survivor yarışmasını kazanarak birinci olan ve kupayı kaldıran İsmail ise Survivor yarışmasında nişanlısıyla sıkıntılar yaşamış ve Survivor bitiminde ayrılık kararı aldıklarını göstermişlerdi.
Survivor İsmail’in nişanlısı Gamze Atakan Survivor yarışmasının bitimiyle birlikte Instagram hesabı üzerinden İsmail’le olan görsellerini kaldırmış ve ayrılık kararı aldıklarını göstermişti. Survivor İsmail’le nişanlısı Gamze ise Survivor tarihine yaşadıkları olayla isimlerini kazımışlardı.
İsmail ve takımı iletişim ödülünü aldıktan sonra İsmail annesini aramak ve konuşmak istemişti. İsmail’in annesi ise telefonu açar açmaz, “Oğlum, o kızın adını ağzına bile anma. Beni burada öldürdüler. Ölümlerden döndüm, hastaneye yatırdılar beni. O kız yılan çıktı İsmail, yine senin kararın oğlum ama ben iyi değilim” açıklamasında bulunmuştu. Peki, Aleyna ile İsmail’in arasında neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.