- 04 Tem 2021 - 13:55 G: 04 Tem 2021 - 14:08

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu İsmail’e Olan Aşkını Haykırdı! “Evet, Seviyorum” Dedi, Paylaşımını Yaptı! Sosyal Medya Çalkalanıyor! Acun Ilıcalı Hiç İstememişti Ama…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışması kısa bir süre önce ekranlardaki macerasına final yaparak noktayı koymuştu. Survivor yarışmasını kazanarak birinci olan ve kupayı kaldıran İsmail ise Survivor yarışmasında nişanlısıyla sıkıntılar yaşamış ve Survivor bitiminde ayrılık kararı aldıklarını göstermişlerdi.

Survivor İsmail’in nişanlısı Gamze Atakan Survivor yarışmasının bitimiyle birlikte Instagram hesabı üzerinden İsmail’le olan görsellerini kaldırmış ve ayrılık kararı aldıklarını göstermişti. Survivor İsmail’le nişanlısı Gamze ise Survivor tarihine yaşadıkları olayla isimlerini kazımışlardı.

İsmail ve takımı iletişim ödülünü aldıktan sonra İsmail annesini aramak ve konuşmak istemişti. İsmail’in annesi ise telefonu açar açmaz, “Oğlum, o kızın adını ağzına bile anma. Beni burada öldürdüler. Ölümlerden döndüm, hastaneye yatırdılar beni. O kız yılan çıktı İsmail, yine senin kararın oğlum ama ben iyi değilim” açıklamasında bulunmuştu. Peki, Aleyna ile İsmail’in arasında neler oluyor?

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04 Tem 2021 - 13:55 Ankara- Yaşam

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