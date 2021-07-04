Survivor Aleyna Kalaycıoğlu İsmail’e Olan Aşkını Haykırdı! “Evet, Seviyorum” Dedi, Paylaşımını Yaptı! Sosyal Medya Çalkalanıyor! Acun Ilıcalı Hiç İstememişti Ama…

Survivor İsmail’in nişanlısı Gamze Atakan Survivor yarışmasının bitimiyle birlikte Instagram hesabı üzerinden İsmail’le olan görsellerini kaldırmış ve ayrılık kararı aldıklarını göstermişti. Survivor İsmail’le nişanlısı Gamze ise Survivor tarihine yaşadıkları olayla isimlerini kazımışlardı.

İsmail ve takımı iletişim ödülünü aldıktan sonra İsmail annesini aramak ve konuşmak istemişti. İsmail’in annesi ise telefonu açar açmaz, “Oğlum, o kızın adını ağzına bile anma. Beni burada öldürdüler. Ölümlerden döndüm, hastaneye yatırdılar beni. O kız yılan çıktı İsmail, yine senin kararın oğlum ama ben iyi değilim” açıklamasında bulunmuştu. Peki, Aleyna ile İsmail’in arasında neler oluyor?



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

