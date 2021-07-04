Müge Anlı ATV’den Çekilme Kararını Duyurdu! Acun Ilıcalı’yla Resmen El Sıkıştı… Bundan Sonra Ücretli Olarak İzlenecek! Neler Oluyor?

Acun Ilıcalı Ocak ayında Exxen platformunu kurmuş ve Netflix’e rakip olduğunu resmen duyurmuştu. Kısa sürede birçok yapımı Exxen’de yayına sokan Acun Ilıcalı kısa biri süre önce merakla beklenen Leyla ile Mecnun dizisinin çekimlerini resmen başlatmıştı.

Acun Ilıcalı’nın ise uzun bir süredir Müge Anlı’nın programını almaya çalıştığı bilinen gerçekler arasında yerini alıyordu. Acun Ilıcalı’nın kısa bir süre önce Müge Anlı ile el sıkıştığı ise iddialar arasında yerini aldı. Bu da ATV’den Müge Anlı’nın programının çekilme kararı aldığını gösterdi! Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert şimdi nerede yayınlanacak?



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

