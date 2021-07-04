Müge Anlı ATV’den Çekilme Kararını Duyurdu! Acun Ilıcalı’yla Resmen El Sıkıştı… Bundan Sonra Ücretli Olarak İzlenecek! Neler Oluyor?
ATV ekranlarının en beğenilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında skandal olaylar artık noktalandı. Müge Anlı kulis bilgilerine göre ATV’den çekilme kararı aldı. Dikkatleri üzerine çeken başarılı sunucu, Acun Ilıcalı ile el mı sıkıştı? Eylül’de ekranlara gelmesi beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert artık resmen ücretli! Neler oluyor?
Acun Ilıcalı Ocak ayında Exxen platformunu kurmuş ve Netflix’e rakip olduğunu resmen duyurmuştu. Kısa sürede birçok yapımı Exxen’de yayına sokan Acun Ilıcalı kısa biri süre önce merakla beklenen Leyla ile Mecnun dizisinin çekimlerini resmen başlatmıştı.
Acun Ilıcalı’nın ise uzun bir süredir Müge Anlı’nın programını almaya çalıştığı bilinen gerçekler arasında yerini alıyordu. Acun Ilıcalı’nın kısa bir süre önce Müge Anlı ile el sıkıştığı ise iddialar arasında yerini aldı. Bu da ATV’den Müge Anlı’nın programının çekilme kararı aldığını gösterdi! Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert şimdi nerede yayınlanacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.