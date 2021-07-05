Elon Musk Bu Sefer Başaramadı! Dogecoin Tweet'leri Artık İşe Yaramıyor!

Ünlü milyarder, Tesla şirketi ile 1.5 milyar dolarlık BTC satın aldığını açıklaması ve şaka coini Dogecoin’i öve öve bitirememesi ile birlikte kripto para piyasasında büyük volalite dalgalarına sebep olmuştu. Kısa bir süre önce Bitcoin ile dargın ayrılan Musk, Bitcoin fiyatının yılın başından bu yana görülmeyen seviyelere düşmesinin nedeni olmuştu.



Musk Yılın İkinci Yarısında Dogecoin Konusunda Düşük Performans Gösterdi



Ancak 2021’nin ikinci yarısını değerlendirdiğimizde Musk’ın kripto para alanındaki etkisinin artık çok da yüksek olmadığını görüyoruz.

Perşembe günü Elon Musk, “Doge’u salın!” şeklinde Dogecoin lehine bir Tweet atıp Baba filminin başrol aktörü Marlon Brando’nun bulunduğu komikli bir görsel paylaştı. Bunun ardından Dogecoin fiyatı ufak bir yükselme gösterse de birkaç öncesinde Musk Tweet attığında gerçekleşen büyük tepkiler ile kıyaslandığında bu yükseliş oldukça sönük kaldı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Elon Musk Tesla şirketinin Dogecoin kabul edip etmeyeceğine dair bir anket paylaşmasıyla beraber Mayıs ayında DOGE fiyatı %20’lik bir yükseliş göstermişti.

Cuma günü ise Musk yeni bir Tweet attı. Tweet’te laptopuna konsantre olmuş bir adam Dogecoin fiyatını ve Polytopia adlı oyunu izliyordu.



Analizci: “Yatırımcılar Artık Elon Musk’ı Dinlemiyor”



Dijital varlık yöneticisi GlobalBlock’tan Alexandra Clark Cuma günü yaptığı açıklamasında bu durumu şöyle değerlendirdi: “Görünüşe bakılırsa yatırımcılar artık Elon Musk’ı dinlemiyor ve sonunda tek bir insanın bir kripto parayı almaları ya da satmaları konusunda karar veren tek faktör olamayacağını anladılar.”

Yatırımcıların bir kısmı yatırım yaptıkları Dogecoin’lerini kripto para alım satım platformu Robinhood’dan almışlar gibi görünüyor. Robinhood Perşembe günü yaptığı açıklamasında, şirketlerinin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelirin %34’ünü Dogecoin sayesinde kazandığını duyurmuştu. Şirket ayrıca yaptığı açıklamasında Dogecoin’e olan ilginin azalması ve bu ilginin diğer kripto paralara düzenli bir şekilde dağılamaması durumunda şirketin gelirlerinin olumsuz etkilenebileceği konusunda da uyardı.

Bu yazının yazıldığı anlarda Dogecoin 24 cent civarından işlem görüyor. Mayıs ayında 68 cent’e kadar yükselen DOGE, bu bölgeden yaklaşık %65’lik bir kayıp yaşamıştı.