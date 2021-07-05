Uzman Analist Gerçeği Açıkladı! Bakın 10 Yıl Sonra Bitcoin Ne Kadar Olacak!

Örneğin 10 yıl önce Bitcoin’e 1.000 dolar yatıran birinin, satın aldığı BTC’leri satmaması durumunda bugün 15 milyon dolardan fazla parası olacaktı.



Ancak artık 10 yıl öncesinde yaşamıyoruz. Peki şimdi zengin olabilmek için ne kadar Bitcoin’e sahip olmamız gerekiyor. Bitcoin’in halen insanları milyoner yapabilme ihtimali var mı?

Analizci Lark Davis YouTube’da yayınladığı son videosunda bu durumu değerlendirdi. Ancak ilk olarak Davis’in şu sözünü de göz önünde bulundurmak gerekiyor: “Bugün gerçekten de öylece aklınıza getirip 1 adet Bitcoin alabilmeyi başarabiliyorsanız, tebrikler zaten zenginsiniz! Çünkü 1 adet BTC bile dünyadaki çoğu ülkenin vatandaşlarının yıllık gelirlerinden çok daha fazlasına tekabül ediyor.

2021 yılı dünya medyan gelir anketine göre, dünyadaki yıllık gelirler ortalama olarak 73.910 dolar ile Lüksemburg’da en yüksek, 850 dolar ile ise Etiyopya’da en düşük seviyede bulunuyor.

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Analizci Bitcoin ile zengin olmanın oldukça sübjektif bir konu olduğunun altını çizerken önemli olanın itibari para birimlerinde kalarak yatırımcının parasının yavaş yavaş erimesine göz yummamak olduğunu söylüyor.

Analizci 10 Yıl İçerisinde BTC’nin 550.000 Dolara Kadar Çıkabileceğini Düşünüyor



Peki kaç adet BTC zengin olmak için yeterli? 1 BTC yeterli mi mesela? Yeni Zelandalı analizci görüşlerini şöyle dile getiriyor: “Muhtemelen evet, peki 1 BTC sizi milyoner yapar mı? Belki evet, belki hayır. Benim görüşüme göre Bitcoin’in piyasa değeri gelecekte altının piyasa değeriyle yarışacak. Bu durumda da elimizde BTC başına 550.000 dolarlık bir değer tahmini bulunuyor. Bu yüzden 1 BTC ile dahi zengin olunabilme ihtimali var.

Ancak benim görüşüme göre, realist bir bakış açısıyla düşünecek olursak, 2020’li yıllar içerisinde milyoner olabilmeniz için gereken BTC miktarı 2 adet olacaktır. Bu da bu yazının yazıldığı anlarda 60.000 dolar ile 80.000 dolar arasında bir maliyete denk geliyor. Bu miktara ekonomik olarak gücünüz yetiyorsa kendi görüşüme göre 2020’li yıllar içerinde bir milyoner olma ihtimaliniz çok çok fazla olabilir.”