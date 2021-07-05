Ünlü Kahin'den Dikkat Çekici Uyarı! Ethereum'u Olanlar Kehaneti Dikkate Alsa İyi Olur!

Michaël van de Poppe’nin analizleri neden önemli?



Profesyonel analist Michael van de Poppe’nin 2020 yılının ilk çeyreğindeki altcoin sezonunu doğru tahmin ettiğini belirtmek gerekiyor. Analist ayrıca, Bitcoin’in geçtiğimiz dönemlerdeki düşüşlerini saatler öncesinden haber vermişti. Bunların yanı sıra analist, geçtiğimiz aylardaki kripto para tahminlerinde de yüksek başarı oranı yakaladı.





Michael van de Poppe’nin bir diğer önemli tahminide, Şubat ayındaki önemli piyasa düzeltmesi ve 22 Şubat’taki piyasa çöküşünü öngörmesiyle geldi. Şubat sonrası, Bitcoin’in Mart ayındaki 50.000 dolara kadar olan düşüşünü de önceden belirten analist, pek çok doğru tahminiyle hem yatırımcıların hemde analistlerin yakından takip ettiği bir isim. Poppe’nin güncel yorumları ise şu şekilde başlıyor…

Poppe: Ethereum dolar karşısında kritik bir kırılmanın eşiğinde



Analist, Ethereum (ETH)’un son zamanlarda kaydettiği LL ve LH noktalarıyla analizine başlıyor. ETH’nin yakın zamanda yeni LL ve LH kaydettiğini belirten analist, bu gelişmelerin iyi performansa işaret ettiğini düşünüyor. Son zamanlarda, çok beklenen Londra yükseltmesinin Goerli test ağında yayınlanmasından sonra haberlerin hızlıca yayılması, analist için ETH’nin ihtiyaç duyduğu önemli bir gelişme oluyor.

Ek olarak, lider altcoin, yazının yazıldığı sıralarda 2.316,39 dolardan işlem görürken, bu rakam ATH’sinden %50 daha düşük bir seviyede yer alıyor. Analist Poppe, aşağı yönlü olası hareketler için şu açıklamada bulunuyor:





Analist ETH’nin kritik destek ve dirençlerini yorumluyor



Video’da Ethereum’un kritik destek ve direnç seviyelerine de değinen analist, ETH’nin 1.700 dolarlık kritik desteğini reddetmesi ve daha yüksek düşüşler kaydedip, direnci desteğe çevirmeyi başardıktan sonra hız kazanırsa, o zaman 3 bin dolarlık hedefe ulaşılabileceğini belirtiyor. Ek olarak analist, Ethereum’un kritik seviyelerinin son birkaç gündür kırılmadığını da belirtiyor. Bu noktada, dikkat edilmesi gereken kritik seviyelerin altını çizen Poppe, ETH’nin 2 bin dolar desteğine dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Bunun nedenini “çünkü yükselmesi için bu bölgede zaman geçirmesi gerekiyor” şeklinde yorumlayan analist, şu cümleyi sözlerine ekliyor:

"2 bin dolar bölgesi, sürdürülebilirliği görmek istediğimiz seviyedir, çünkü o zaman küçük bir sıkıştırma periyoduna ve potansiyel bir bullflex yapısına sahip olabilirsiniz ve ardından ETH’de yukarı yönlü hareketine devam edilebilir."



Analist Bitcoin ve Ethereum kıyasına da değiniyor



ETH’yi Bitcoin ile karşılaştıran analist, lider altcoin’in hareketini sürdürmesi ve aralığı 0.06 Bitcoin civarına getirebilmesi halinde, rakibine kıyasla daha fazla potansiyel taşıdığını belirtiyor. Dolayısıyla, Ethereum konumunu korumayı başarır ve güçlenmeye devam ederse, 0.075 Bitcoin civarındaki bu bölgeye doğru devam etmesi, analiste göre “çok yüksek bir olasılık”.



Son olarak, ETH/BTC grafiği sorusu üzerine Poppe, Ethereum 2.0 piyasaya sürüldükten sonra 0.075 Bitcoin seviyesi bozulursa, altcoin’lerin ralli şansının artacağını belirtiyor. İlginç bir noktaya daha değinen analist, Ethereum’un 90 günlük ve bir yıllık yatırım getirisinin sırasıyla %1,79 ve %802,51 olduğuna dikkat çekiyor. Ancak bu durumun aksine, ETH’nin 90 gün içindeki fiyat performansı, lider kripto para BTC’ye karşı +%75.50 ve bir yıldan fazla sürelik aralık gözlemlendiğinde, bu oran +%147.94 olarak karşımıza çıkıyor.