Dolar Sakinlemeye Devam Ediyor! İstihdam Raporu Faiz Artışını Baskılıyor!

Amerikan dolarının 6 majör dövizin ticaret ağırlıklı sepeti karşısında performansını ölçümleyen ABD dolar endeksi, Cuma günü %0,3 civarı düşüş yaşadıktan sonra %0,1 düşüşle 92,317 puana geriledi.

USD/JPY %0,1 artışla 111,13 olurken EUR/USD %0,1 düşüşle 0,7516’ya geriledi. Salı günü Avustralya Merkez Bankası toplantısı yapılacak ve tahvil alım programı ile getiri hedefi için karar verilebilir.

Geçen haftanın büyük kısmında dolar, artan enflasyon ve makul ölçüde güçlü ABD istihdam raporu nedeniyle Fed’in, para politikasını normalleştirme yönünde erken adım atacağı beklentileri üzerine güçlendi.

Ancak Cuma günkü iş raporu, tarım dışı istihdamın Haziran ayında 850.000 ile beklenenden daha fazla büyüdüğünü söylerken işsizlik oranı da beklentilerin üzerinde geldi ve saatlik kazanç büyümesi yavaşladı. Bu sonuçlarla, merkez bankasının faizleri daha kısa sürede artıracağına dair endişeler bir nebze yatıştı.

Maryland Üniversitesi Robert H. Smith School of Business’da Maliye Profesörü olan David I. Kass, “bu rapor muhtemelen Fed’i, mevcut politikasını değiştirmeye ikna etmeyecek” dedi.

Pazartesi günü işlem aralıkları sınırlı olabilir. ABD’de 4 Temmuz tatili var. İlgi, Çarşamba günü paylaşılacak olan Haziran ayı toplantı tutanaklarında olacak. Yetkililer bu toplantıda tahvil alımını azaltma konusunu görüşmeye açmış ve faizlerin beklenenden daha kısa sürede artırılacağına işaret etmişti.

Öte yandan USD/CNY %0,2 düşüşle 6,4597’den işlem gördü. Pazartesi günü özel bir anket, Çin’in hizmet sektöründeki büyümenin yavaşladığını gösterdi. Haziran ayında Caixin hizmet satın alma müdürleri endeksi, 50,3 puan okuma ile 14 ay içindeki en yavaş tempoyu sergiledi.

USD/TRY paritesi, enflasyon rakamları öncesinde %0,1 düşüşle 8,6690’dan alıcılandı. Bloomberg’in 18 analiste yaptığı ankette ortalama tahminlere göre Türkiye enflasyon raporunun, Haziran ayında enflasyonun yıllık %16,8’e yükseldiğini göstermesi bekleniyor. Böyle bir sonuç, bir sonraki merkez bankası toplantısında faizleri düşürme şansını azaltacaktır.