- 05 Tem 2021 - 15:18 G: 05 Tem 2021 - 15:19

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan ‘Telafi Eğitim’ Paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilere çocuklarını telafi eğitimlerine göndermeleri çağrısında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gaziantep'teki Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Lisesi'nde gerçekleştirilen 21 eğitim tesisinin toplu açılış töreninde konuştu. Bakan Selçuk, göreve başladığı günden bu yana önem verdikleri hususların başında mesleki eğitimin geldiğini anlattı. Telafi eğitiminde kültürel, akademik, spor gibi yüzlerce faaliyet olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı aracılığıyla Gaziantep'ten fotoğraflar paylaştı.

"Takvimler tatili gösterse de okullarımızın kapısı öğrenci ve öğretmenlerimiz için açık. Atölyelerde hummalı çalışmalar aralıksız sürüyor" paylaşımında bulunan Bakan Selçuk, "Üreterek mutlu olan çocuklarım #telafidebendevarım programında da en öndeler. Emeğinize sağlık" ifadelerini kullandı.

05 Tem 2021 - 15:18 - Gündem

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan ‘Telafi Eğitim’ Paylaşımı mask
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan ‘Telafi Eğitim’ Paylaşımı
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