Merve Boluğur Artık Ne Yapsa Olmuyor! Murat Dalkılıç Tüm Psikolojisini Bozdu, Hande Erçel Darbesi ... Sosyal Medya Çalkalanıyor!

33 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur Murat Dalkılıç ile olan ayrılığının hemen ardından yüzü tanıdık olmayan biriyle ilişki yaşamaya başlamış hatta o kişi Acemi dizisindeki ‘’Toygar’’ karakteri zannedilmişti fakat sonra o olmadığı ortaya çıkmıştı.

Dizilerden ve filmlerden uzun bir süredir uzak duran olan Merve Boluğur, sosyal medya hesabı üzerinden soru cevap yapmış ve sevenlerinin sorularını cevaplamıştı. Sorularda en çok merak edilen bir konu ise ‘Merve Boluğur’un yeni bir projede olup olmayacağı olmuştu. Peki, neler oluyor?



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