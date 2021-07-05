- 05 Tem 2021 - 18:17 G: 05 Tem 2021 - 21:03

Merve Boluğur Artık Ne Yapsa Olmuyor! Murat Dalkılıç Tüm Psikolojisini Bozdu, Hande Erçel Darbesi ... Sosyal Medya Çalkalanıyor!

Son zamanlarda pek çok şeyle gündeme gelen Merve Boluğur, ne yaparsa yapsın tutturamadı! Murat Dalkılıç ile ilişkisi bittiği günden bu yana bir türlü dikiş tutturamayan Merve Boluğur için takipçileri pek çok yorum yaptı. ‘’Hande Erçel’in güzelliğini kaldıramadı’’, ‘’Murat’tan sonra dikiş tutturamadı’’ diyen takipçileri Merve Boluğur’un yorumlara fotoğraflarını kapatmasına neden oldu.

33 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur Murat Dalkılıç ile olan ayrılığının hemen ardından yüzü tanıdık olmayan biriyle ilişki yaşamaya başlamış hatta o kişi Acemi dizisindeki ‘’Toygar’’ karakteri zannedilmişti fakat sonra o olmadığı ortaya çıkmıştı.

Dizilerden ve filmlerden uzun bir süredir uzak duran olan Merve Boluğur, sosyal medya hesabı üzerinden soru cevap yapmış ve sevenlerinin sorularını cevaplamıştı. Sorularda en çok merak edilen bir konu ise ‘Merve Boluğur’un yeni bir projede olup olmayacağı olmuştu. Peki, neler oluyor?

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05 Tem 2021 - 18:17 Ankara- Yaşam

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