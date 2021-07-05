- 05 Tem 2021 - 19:59

Kurtlar Vadisi “Gelmeyecek” Diyenlere Teşkilat Dizisiyle Cevabını Verdi! İki Dizi Birleşme Kararını Aldı! Senaryo ve Oyuncular Değişiyor! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Teşkilat dizisi milyonlara büyük bir şok yaşattı! Kurtlar Vadisi dizisinin bu yılın Şubat ayında ekranlarda olacağı konuşulurken; dizi milyonları ters köşeye yatırmıştı. Kurtlar Vadisi şimdi ise “Ekranlara gelmeyecek” yorumlarını yapanlara Teşkilat dizisiyle cevabını verdi. İki dizi resmen birleşme kararı aldı, haliyle senaryo ve oyuncular tamamen değişti.

Başrollerinde Deniz Baysal Yurtçu, Çağlar Ertuğrul, Ezgi Şenler ve Mehmet Usta gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizi, reyting rekorlarını kırmaya başlamıştı. Sevilerek takip edilen dizi için inanılmaz bir iddia ortaya atıldı. Peki, neler oluyor?

Kurtlar Vadisi dizisi ise uzun bir süredir ekranlara gelmeyi bekliyordu. Kemik izleyicisi olan başarılı dizi, ekranlara ne zaman dönme kararı alsa tüm dizilerin adeta kökünü kurutmuştu. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yapım ise Teşkilat dizisiyle şok hamlesini gerçekleştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Tem 2021 - 19:59 Ankara- Yaşam

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