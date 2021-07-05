- 05 Tem 2021 - 21:26 G: 05 Tem 2021 - 21:27

Rus turistler ne zaman gelecek? Rusya’nın 13 kentinden daha Türkiye’ye uçuş izni

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Rosaviatsiya, 12 Temmuz’dan itibaren 13 Rus kentinden daha Türkiye’ye uçuşa izin verileceğini açıkladı

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Rosaviatsiya, 12 Temmuz’dan itibaren 13 Rus kentinden daha Türkiye’ye uçuşa izin verileceğini açıkladıRosaviatsiya yetkililerinin açıklamasında, 12 Temmuz’dan itibaren Rusya’nın Barnaul, Belgorod, Volgograd, Voronej, Kaluga, Krasnodar, Lipetsk, Nalçik, Orenburg, Saratov, Soçi, Tumen ve Yujno-Sahalinsk kentlerinden de Türkiye’ye uçuş yapılmasına izin verildiği belirtildi.

Söz konusu 13 kentten uçuşları başlaması ile Rusya’daki 45 uluslararası havalimanından Türkiye’ye uçulabiliyor olacak. Ayrıca 12 Temmuz’dan itibaren Rusya’dan İzmir’e de uçmak mümkün olacak. Daha öncesinde sadece İstanbul, Ankara, Antalya, Dalaman ve Bodrum’a uçuşlar gerçekleştiriliyordu.

Türkiye’de koronavirüs vakalarının artmış olması nedeniyle bu ülkeye uçuşları kısıtlayan Rusya, daha sonra, uçak seferlerinin 22 Haziran'dan itibaren yeniden başlaması kararını aldı.

05 Tem 2021 - 21:26 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ünlü oyuncu aradığı aşkı buldu!! Farah Zeynep Abdullah sevgilisi kimdir? Efe Çelik kim? Dj Artz kim? mask
Ünlü oyuncu aradığı aşkı buldu!! Farah Zeynep Abdullah sevgilisi kimdir? Efe Çelik kim? Dj Artz kim?
Acun Ilıcalı Gülseren Budayıcıoğlu'nun Peşini Bırakmıyor! Türkiye'den Aldığı Gibi Dominik'e Götürdü! Survivor'a Mı Katılacak? Milyonlar Şok İçerisinde... mask
Acun Ilıcalı Gülseren Budayıcıoğlu'nun Peşini Bırakmıyor! Türkiye'den Aldığı Gibi Dominik'e Götürdü! Survivor'a Mı Katılacak? Milyonlar Şok İçerisinde...
“Survivor Ayşe ve Yasin Obuz Aşk Yaşıyor” Acun Ilıcalı’yı Temsil Edecekti, “Rezil Etti!” Öyle Bir Hakaret Etti Ki, Yer Gök Titredi! "Lan Bana Bakın.." mask
“Survivor Ayşe ve Yasin Obuz Aşk Yaşıyor” Acun Ilıcalı’yı Temsil Edecekti, “Rezil Etti!” Öyle Bir Hakaret Etti Ki, Yer Gök Titredi! "Lan Bana Bakın.."
Kurtlar Vadisi “Gelmeyecek” Diyenlere Teşkilat Dizisiyle Cevabını Verdi! İki Dizi Birleşme Kararını Aldı! Senaryo ve Oyuncular Değişiyor! Neler Oluyor? mask
Kurtlar Vadisi “Gelmeyecek” Diyenlere Teşkilat Dizisiyle Cevabını Verdi! İki Dizi Birleşme Kararını Aldı! Senaryo ve Oyuncular Değişiyor! Neler Oluyor?
Masterchef Danilo Şef Sinirleri Bozdu! Milyonların Sabrı Sınırda Kaldı, Ortalık Karıştı! “Ne Zaman Bitecek Bu?” Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Masterchef Danilo Şef Sinirleri Bozdu! Milyonların Sabrı Sınırda Kaldı, Ortalık Karıştı! “Ne Zaman Bitecek Bu?” Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Kerem Bürsin Hande Erçel’e Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Görenler Donup Kaldı! Sosyal Medyada Resmen Rezil Rüsva Etti! “Bu Kadarı da Pes” mask
Kerem Bürsin Hande Erçel’e Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Görenler Donup Kaldı! Sosyal Medyada Resmen Rezil Rüsva Etti! “Bu Kadarı da Pes”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status