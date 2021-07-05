Rus turistler ne zaman gelecek? Rusya’nın 13 kentinden daha Türkiye’ye uçuş izni

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Rosaviatsiya, 12 Temmuz’dan itibaren 13 Rus kentinden daha Türkiye’ye uçuşa izin verileceğini açıkladıRosaviatsiya yetkililerinin açıklamasında, 12 Temmuz’dan itibaren Rusya’nın Barnaul, Belgorod, Volgograd, Voronej, Kaluga, Krasnodar, Lipetsk, Nalçik, Orenburg, Saratov, Soçi, Tumen ve Yujno-Sahalinsk kentlerinden de Türkiye’ye uçuş yapılmasına izin verildiği belirtildi.

Söz konusu 13 kentten uçuşları başlaması ile Rusya’daki 45 uluslararası havalimanından Türkiye’ye uçulabiliyor olacak. Ayrıca 12 Temmuz’dan itibaren Rusya’dan İzmir’e de uçmak mümkün olacak. Daha öncesinde sadece İstanbul, Ankara, Antalya, Dalaman ve Bodrum’a uçuşlar gerçekleştiriliyordu.

Türkiye’de koronavirüs vakalarının artmış olması nedeniyle bu ülkeye uçuşları kısıtlayan Rusya, daha sonra, uçak seferlerinin 22 Haziran'dan itibaren yeniden başlaması kararını aldı.