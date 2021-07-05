Rus turistler ne zaman gelecek? Rusya’nın 13 kentinden daha Türkiye’ye uçuş izni
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Rosaviatsiya, 12 Temmuz’dan itibaren 13 Rus kentinden daha Türkiye’ye uçuşa izin verileceğini açıkladı
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Rosaviatsiya, 12 Temmuz’dan itibaren 13 Rus kentinden daha Türkiye’ye uçuşa izin verileceğini açıkladıRosaviatsiya yetkililerinin açıklamasında, 12 Temmuz’dan itibaren Rusya’nın Barnaul, Belgorod, Volgograd, Voronej, Kaluga, Krasnodar, Lipetsk, Nalçik, Orenburg, Saratov, Soçi, Tumen ve Yujno-Sahalinsk kentlerinden de Türkiye’ye uçuş yapılmasına izin verildiği belirtildi.
Söz konusu 13 kentten uçuşları başlaması ile Rusya’daki 45 uluslararası havalimanından Türkiye’ye uçulabiliyor olacak. Ayrıca 12 Temmuz’dan itibaren Rusya’dan İzmir’e de uçmak mümkün olacak. Daha öncesinde sadece İstanbul, Ankara, Antalya, Dalaman ve Bodrum’a uçuşlar gerçekleştiriliyordu.
Türkiye’de koronavirüs vakalarının artmış olması nedeniyle bu ülkeye uçuşları kısıtlayan Rusya, daha sonra, uçak seferlerinin 22 Haziran'dan itibaren yeniden başlaması kararını aldı.
05 Tem 2021 - 21:26 - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.