- 09 Tem 2021 - 22:49

Operasyon 41 Nerede Çekiliyor? Kandıra Nerede Yer Alıyor, 41 Plaka Neresi?

Ekranların yaz sezonuna iddialı bir yarışma da Kanal D’den geldi. Operasyon 41 yarışmasını yayın hayatına başlatan Kanal D, pek çok sorunun da sorulmasına neden oldu. Peki, Operasyon 41 nerede çekiliyor? Kandıra nerede, 41 hangi ilin plakası? Operasyon 41 yarışmacıları ve sunucusu kim? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…

Seyircisinin karşısına Kanal D ekranları aracılığıyla çıkan Operasyon 41, ilk bölümü ile 4 Haziran Pazar akşamı ekran macerasının startını verdi. Yarışmacılarından konusuna büyük bir ilgi uyandıran Operasyon 41 programının her pazar seyirci ile buluşmasına karar verildi. Öte yandan yarışma ile ilgili dikkat çeken tek detay da bunlar olmadı. Yarış severler, yarışmanın nerede çekildiğini ve yarışma esnasında sıkça duydukları Kandıra’nın da nerede olduğunu merak etmeye başladı.

Operasyon 41 Nerede Çekiliyor?

Yarış severler, ilk bölümü ile yakın markajına giren yeni program, “Operasyon 41 yarışması nerede çekiliyor?” sorusuna cevap aratmaya başladı. Bengi Yapım tarafından Kanal D ekranlarına gelen Operasyon 41, 10’ar kişilik timlerin birbiri ile ettiği amansız mücadelenin büyük bir bölümünü Kandıra’da çekti.

09 Tem 2021 - 22:49 - Dizi Haberleri

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