Operasyon 41 Nerede Çekiliyor? Kandıra Nerede Yer Alıyor, 41 Plaka Neresi?

Seyircisinin karşısına Kanal D ekranları aracılığıyla çıkan Operasyon 41, ilk bölümü ile 4 Haziran Pazar akşamı ekran macerasının startını verdi. Yarışmacılarından konusuna büyük bir ilgi uyandıran Operasyon 41 programının her pazar seyirci ile buluşmasına karar verildi. Öte yandan yarışma ile ilgili dikkat çeken tek detay da bunlar olmadı. Yarış severler, yarışmanın nerede çekildiğini ve yarışma esnasında sıkça duydukları Kandıra’nın da nerede olduğunu merak etmeye başladı.

Operasyon 41 Nerede Çekiliyor?



Yarış severler, ilk bölümü ile yakın markajına giren yeni program, “Operasyon 41 yarışması nerede çekiliyor?” sorusuna cevap aratmaya başladı. Bengi Yapım tarafından Kanal D ekranlarına gelen Operasyon 41, 10’ar kişilik timlerin birbiri ile ettiği amansız mücadelenin büyük bir bölümünü Kandıra’da çekti.