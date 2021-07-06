Ankara Canlı Kurbanlık Kg Fiyatı 2021! Ankara Büyükbaş, Küçükbaş Kurbanlık Fiyatı Belli Mi? Kg Fiyatı Ne Kadar Oldu?
Kurban Bayramı giderek yaklaşırken, vatandaşların gündemini en çok kaplayan kurbanlık seçimi oldu. Konuyla ilgili harekete geçen başkentliler de en uygun ve besili kurbanı bulma için canlı kurbanlık kilogram fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, Ankara büyükbaş, küçükbaş kurbanlıkta kg fiyatı ne kadar? İşte, Ankara canlı kurbanlık kg fiyatı 2021 listesi…
Kurban kesmenin madden durumu iyi olan kişilere farz olduğu İslamiyet dininde, dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar çoktan kollarını sıvadı. Birbirinden farkı fiyatlarla sahiplerini bulan kurbanlıklar, satış noktasında başkent Ankara’da da bir hayli hızlandı. Her gün yüzlerce koyunun alınıp satıldığı Ankara’da bu kez canlı kurbanlıkların kilogram fiyatları merak edilmeye başlandı.
Ankara Büyükbaş, Küçükbaş Kurbanlıkta Kg Fiyatı Ne Kadar?
Temmuz ayı içerisinde ifa edilecek Kurban Bayramı’na yaklaşık olarak iki hafta gibi bir süre kaldı. Kurban alışını sona bırakmak istemeyen Ankaralılar ise, “Ankara büyükbaş, küçükbaş kurbanlıkta kaç kg fiyatı ne kadar?” sorusuna yanıt aramaya başladı. İki türlü satılan kurbanlıklar, kilogram veya total fiyat bazında başkentlilerin de alışına sunuldu. Total fiyat ile kilogram fiyatı satan yerlerde ise bariz fiyat farklılıklarının olmadığı ortaya çıktı. Çünkü kilogram ile kurbanlık satan besiciler, kurbanı tartıya çıkararak kilosu ile kilogramını çarparken; total fiyat ile kurbanlık satan besiciler ise kurbanına zaten bu doğrultu da bir fiyat biçti.
06 Tem 2021 - 17:22 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.