Aşı Kimliği Nedir? Nasıl Alınır? Aşı Kimliğini Kimler Alacak? Kimlere Verilecek?
Şu an için sadece yurt dışı seyahatler için gerekli olan aşı kartının, giderek daha yaygın kullanılır hale geleceği sıklıkla dillendiriliyor. Peki, aşı kimliği nedir? Aşı kimliği nasıl alınır? Aşı kimliğini kimler alacak? Aşı kimliği kimlere verilecek? İşte, konuyla ilgili tüm ayrıntılar…
Aşılanmanın artması ile birlikte COVİD-19 aşı kartları vatandaşın ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Seyahatler ile başlayan uygulamanın pek çok alana yayılacağı ise şimdiden konuşuluyor.
Aşı Kimliği Nedir?
Koronavirüs aşısının ardından yeniden gündeme gelen aşı kimliği, en çok “aşı kimliği nedir?” sorusunun cevabını merak ettiriyor. Aşı kimlikleri, kişilerin olduğu aşıları gösteren sağlık kimliği olarak kabul ediyor. Bu kimlik sayesinde, kişi nerede olursa olsun sağlık personeline başvurduğu takdirde aşı bilgisine uygun bir şekilde tedavi görebiliyor. Ayrıca, söz konusu koronavirüs aşı kimliği olduğunda yurtdışı seyahatleri için zorunlu olarak aranıyor. Öte yandan COVİD-19 aşı kimliklerinde yer alan kare kod sayesinde kişinin tüm koronavirüs tıbbi geçmesine kolaylıkla ulaşılabiliyor.
09 Tem 2021 - 22:48 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.