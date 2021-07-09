Aşı Kimliği Nedir? Nasıl Alınır? Aşı Kimliğini Kimler Alacak? Kimlere Verilecek?

Aşılanmanın artması ile birlikte COVİD-19 aşı kartları vatandaşın ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Seyahatler ile başlayan uygulamanın pek çok alana yayılacağı ise şimdiden konuşuluyor.

Aşı Kimliği Nedir?



Koronavirüs aşısının ardından yeniden gündeme gelen aşı kimliği, en çok “aşı kimliği nedir?” sorusunun cevabını merak ettiriyor. Aşı kimlikleri, kişilerin olduğu aşıları gösteren sağlık kimliği olarak kabul ediyor. Bu kimlik sayesinde, kişi nerede olursa olsun sağlık personeline başvurduğu takdirde aşı bilgisine uygun bir şekilde tedavi görebiliyor. Ayrıca, söz konusu koronavirüs aşı kimliği olduğunda yurtdışı seyahatleri için zorunlu olarak aranıyor. Öte yandan COVİD-19 aşı kimliklerinde yer alan kare kod sayesinde kişinin tüm koronavirüs tıbbi geçmesine kolaylıkla ulaşılabiliyor.