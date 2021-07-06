06 Tem 2021 - 14:58 Güncelleme: 06 Tem 2021 - 15:08
Aşk 101 Dizisinin Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu, İşte Detaylar...
Netflix'te yayınlanan gençlik dizisi Aşk 101, 30 Eylül'de ikinci sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkacak.
Dijital içerik platformu Netflix'te yayınlanan Aşk 101 ilk sezonu ile büyük ilgi çekmişti.
Oyuncu kadrosunda Pınar Deniz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı, Kaan Urgancıoğlu, Müfit Kayacan, Bade İşçil, Tuba Ünsal gibi isimlerin yer aldığı dizinin ikinci sezon tarihi belli oldu.
Dizi, 30 Eylül'de izleyicilerin karşısına çıkacak.
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06 Tem 2021 - 14:58 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.