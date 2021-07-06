- 06 Tem 2021 - 14:58 G: 06 Tem 2021 - 15:08

Aşk 101 Dizisinin Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu, İşte Detaylar...

Netflix'te yayınlanan gençlik dizisi Aşk 101, 30 Eylül'de ikinci sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkacak.

Dijital içerik platformu Netflix'te yayınlanan Aşk 101 ilk sezonu ile büyük ilgi çekmişti.

Oyuncu kadrosunda Pınar Deniz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı, Kaan Urgancıoğlu, Müfit Kayacan, Bade İşçil, Tuba Ünsal gibi isimlerin yer aldığı dizinin ikinci sezon tarihi belli oldu.

Dizi, 30 Eylül'de izleyicilerin karşısına çıkacak.

06 Tem 2021 - 14:58 - Magazin

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