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06 Tem 2021 - 20:41

6 Temmuz 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye'de, son 24 saatte 226 bin 651 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 299 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 226 bin 651 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 299 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti