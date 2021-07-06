6 Temmuz 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
Türkiye'de, son 24 saatte 226 bin 651 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 299 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 226 bin 651 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 299 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti
Vaka sayısı bugün 5 binlerde… Türkiye'de, son 24 saatte 226 bin 651 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 299 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 226 bin 651 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 299 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti.
06 Tem 2021 - 20:41 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.