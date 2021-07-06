- 06 Tem 2021 - 20:41 G: 06 Tem 2021 - 20:42

6 Temmuz 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye'de, son 24 saatte 226 bin 651 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 299 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 226 bin 651 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 299 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti

Vaka sayısı bugün 5 binlerde… Türkiye'de, son 24 saatte 226 bin 651 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 299 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 226 bin 651 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 299 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti.

06 Tem 2021 - 20:41 - Gündem

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