Serenay Sarıkaya’dan Aşk İtirafı

“Elle dergisine konuşan Serenay Sarıkaya, "İlişkilerinde romantik ve duygusal mısın, yoksa aklın yönetimde midir?" sorusuna, "Fazlasıyla duygusalım maalesef. Hiç öyle plancı programcı değilim" yanıtını verdi.

"O anda içimden nasıl geliyorsa öyle davranıyorum" diyen 29 yaşındaki oyuncu, "Hayatıma birisinin girmesine hazır değilim" açıklamasıyla dikkat çekti.

Kendisinden 19 yaş büyük Cem Yılmaz'la birlikteliği geçtiğimiz aylarda sona eren Sarıkaya, "Arkadaşların neden senden yaşça büyük?" sorusunu da cevapladı.

"Öğrenmeye meraklı olduğumdan. Bir de galiba yaşanmışlığı ve tecrübesi olan, karakterleri oturmuş, dolayısıyla daha temiz, enerjili insanlara çekiliyorum."

Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde Bodrum’da katıldığı bir organizasyondan sonra denize girmişti. Şezlong üzerinde arkadaşlarıyla sohbet eden oyuncu, sonrasında kendisini serin sulara bırakmıştı.

Uzun süre şezlongunda vakit geçiren Sarıkaya, öğlen saatlerinde sıcaktan bunalınca denize girip serinlemişti. Güzel oyuncu plajda önce mavi, sonra turuncu bikinisiyle boy göstermişti.

Serenay Sarıkaya’nın denizde üşüdüğü görülmüştü. Kısa süre suda kalan Kısa süre suda kalan oyuncunun, fit görüntüsü dikkat çekmişti.

Güzel oyuncu, 29’uncu yaşını da Bodrum’da kutlamıştı. Arkadaşlarıyla birlikte pasta kesen Sarıkaya'nın fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmıştı.