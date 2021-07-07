Ethereum Boğa Koşusuna Başladı Mı? Ethereum'da Neler Oluyor?

Ethereum boğa koşusunda mı?



Bitcoin’in ardından piyasa değeri olarak en büyük ikinci kripto para olan Ethereum yıl içerisinde büyük dalgalanmalar gördü. Ethereum, altyapısı ile beklentilerin herzaman üst seviyede olduğu bir kripto para.

Ethereum’a yatırım yapmak isteyenlerin bugünlerde en fazla merak ettikleri Ethereum tekrar bir ATH görecek mi? Yatırım yapmaya değer mi?

Temmuz ayının sonunda Londra güncellemesinin yapılması ön görülüyor. Ethereum’un güncellemenin ardından işlem hızının artması ve işlem ücretlerinin ise düşmesi bekleniyor. Bu gelişmelerin arasında Popüler analist Benjamin Cowen, ETH için uzun vadeli değişiklikleri değerlendirmek için günlük ve haftalık grafikleri inceledi.

Günlük grafikte kripto para %4,17 artışla 2,317 dolardan işlem görüyor. Haftalık grafikte de durum benzer %4,25’lik bir artış görülüyor. Bu Ethereum’un son bir ayda olumlu bir oranda yükselişle kapattığı ilk hafta. Ancak Ethereum’da henüz bir ATH beklentisi görülmüyor.

Ethereum’un bir süre önce olduğu gibi bir boğa koşusuna girmesi için, Bitcoin’in 20 haftalık SMA’nın üzerine çıkması ve ATH’sine yaklaşması gerekiyor. Bununla birlikte, şu anda Bitcoin hala 20 haftalık Basit Hareketli Ortalamanın altında, bu da boğa piyasasını dört gözle bekleyenler için iyi bir işaret değil. BTC buradan düşerse, Ethereum da aynısını yapacaktır.



Ancak analist Benjamin Cowen’e göre şu an Ethereum’a yatırım yapmak için kötü bir zaman değil. Ethereum 20 haftalık SMA’nın üzerinde kapanış için olumlu sinyaller veriyor.



Ayrıca, ETH/BTC çifti şu anda aşağı yönlü bir takozda. Yeni bir ATH için fiyat göstergesinin düşüş trendini kırması gerekiyor. Bu değerleme mevcut değerinin en az %24-25 üzerinde olduğunda, Ethereum 3000 dolara yerleştirilecek ve bu da olası bir boğa koşusu başlatabilecektir.

Benjamin Cowen’a göre BTC 20 haftalık SMA’nın üzerinde haftalık kapanışlar yapana ve bunu destek olarak onaylayana kadar nispeten temkinli kalmak gerekiyor.