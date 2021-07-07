Ankara Usulü Bazlama Nasıl Yapılır? Kızılcahamam Bazlaması Nasıl Yapılıyor? Bazlamanın Yumuşak Olması İçin Ne Yapmalı?

Ankara’nın özellikle Kızılcahamam ilçesinde meşhur olan bazlama ekmeği, gördüğü ilgiyi her geçen gün artırıyor. Orta Asya’dan bu yana Türklerin yaşamında olan bazlamanın en iyisi ise Ankara’da yapılıyor.

Ankara Usulü Bazlama Nasıl Yapılır?



Ankara’nın meşhur olan her lezzeti çok seviliyor, ancak bazlamasının ünü şehrin sınırlarını aşıyor. Evlerinde bu lezzete ulaşmak isteyen başkentliler ise, “Ankara usulü bazlama nasıl yapılır?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, Ankara usulü bazlama malzemeleri:



- 2 kilo un



- 1 paket yaş maya



- 2 tatlı kaşığı tuz



- 1 tatlı kaşığı toz şeker



- ılık su



