Ankara Usulü Bazlama Nasıl Yapılır? Kızılcahamam Bazlaması Nasıl Yapılıyor? Bazlamanın Yumuşak Olması İçin Ne Yapmalı?
Ankara’nın birbirinden lezzetli yemeklerine eşlik eden bazlaması, diğer bazlamalardan farklı olarak yumuşacık oluyor. Bu lezzete her an ulaşmak isteyen yemek severler ise, Ankara bazlamasını evde yapıp yapamayacağını merak ediyor. Peki, Ankara usulü bazlama nasıl yapılır? Kızılcahamam bazlaması nasıl yapılıyor? Bazlamanın yumuşak olması için ne yapmalı? İşte, Ankara bazlama tarifi…
Ankara’nın özellikle Kızılcahamam ilçesinde meşhur olan bazlama ekmeği, gördüğü ilgiyi her geçen gün artırıyor. Orta Asya’dan bu yana Türklerin yaşamında olan bazlamanın en iyisi ise Ankara’da yapılıyor.
Ankara Usulü Bazlama Nasıl Yapılır?
Ankara’nın meşhur olan her lezzeti çok seviliyor, ancak bazlamasının ünü şehrin sınırlarını aşıyor. Evlerinde bu lezzete ulaşmak isteyen başkentliler ise, “Ankara usulü bazlama nasıl yapılır?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, Ankara usulü bazlama malzemeleri:
- 2 kilo un
- 1 paket yaş maya
- 2 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- ılık su
07 Tem 2021 - 11:42 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.