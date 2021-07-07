Ehliyet Sınavı Sonuçları Nasıl Öğrenilir? Direksiyon Sınav Tarihimi Nasıl Öğrenebilirim? Elektronik Sınav Ne Demek?
Türkiye, ehliyet sınavları açısından bir tarihi daha geride bırakıyor. Artık e-sınav sistemine de giren ehliyetler, herkesin yeniden gündemine geliyor. Ehliyet sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? Direksiyon sınav tarihimi nasıl öğrenebilirim? Elektronik sınav ne demek? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…
Her geçen gün artan trafik yoğunluğu, pek çok kişinin ehliyet aldığını gösteriyor. Araba kullanmanın konforu ise kişileri ehliyet almaya mecbur bırakıyor. Öte yandan birçok iş yerinin ehliyet şartı araması da kişileri kursa yönlendiriyor. Ancak ehliyeti daha hızlı alabilmek için değişen güncel koşuları takip etmek gerekiyor.
Ehliyet Sınavı Sonuçları Nasıl Öğrenilir?
Ehliyet sınav sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın sistemi üzerinden öğrenebiliyor. Sürücü adaylarının da sıklıkla sorduğu “ehliyet sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?” sorusu http://esinav.meb.gov.tr/SonucAciklama.aspx uzantılı internet sitesi adresi ile cevap buluyor. Bu ekrana T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodunu yazan sürücü adayları sınav sonuçlarını öğrenebiliyor. Öte yandan sürücü adayının sınavı geçebilmesi için 70 ve üzerinde bir puan alması gerekiyor.
07 Tem 2021 - 11:49 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.