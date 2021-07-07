- 07 Tem 2021 - 13:56 G: 07 Tem 2021 - 14:03

Independent Gazetesi Manşete Taşıdı! %900 Pump Yaptı! İşte O Kripto Para!

Kripto para piyasaları oldukça heyecanlı ve bir o kadar da öngörülemez piyasalar. Independent, Netflix dizisi ile fenomen olan ve %900 pump yapan bu kripto parayı manşetine taşıdı!

Independent’in manşete taşıdığı %900 pump yapan kripto para!


Independent’ın manşetine taşıdığı kripto para Tiger King Coin (TKING). Daha yeni piyasaya sürülen bu kripto paranın değeri Temmuz ayında %900 arttı. Netflix’de 2’nci sezonu yayınlanacak olan dizinin ardından Tiger King Coin’in fiyatlarında daha da artış yaşanabilir.

Netflix’de Tiger King adlı seri oldukça beğeni topladı. Aynı şekilde ciddi eleştiri de aldı. Tiger King serisi kısa sürede kendi taraftar kitlesini topladı.

Populer Youtuber ve Dogecoin yatırımcısı Matt Wallace (250 bin abonesi var), Tiger King Coin’i desteklemesi bu kripto paranın fiyatlarındaki değer artışında etkili oldu.

Matt Wallace, Dogecoin’den sonra en fazla Tiger King Coin tuttuğunu belirtti.

Tiger King Coin oldukça yeni bir kripto para olduğu için piyasa verileri henüz netleşmiş değil. Bu nedenle CoinMarketCap’teki sıralaması henüz kesinlik kazanmadı. Aşağıdaki grafikte Tiger King Coin fiyatlarındaki değişimi görüyoruz.

TKING yazının kaleme alındığı saatte 0.000007061 dolardan işlem görüyor.

Tiger King Coin’in Netflix’deki serinin tartışmalı baş karakteri olan Joe Exotic olarak bilinen Joseph Maldonado’nun da desteklediği iddia ediliyor. Joseph Maldonado, hayvan istismarı ve bir cinayeti azmettirmekten suçlanıyor.


Kripto para piyasaları sayesinde yeni kavramlar hayatımıza girdi: FOMO, FUD ve Meme Coin bunlardan bazıları. Meme kavramı kopyalanarak taklit edilen ve etki alanı oluşturan olayları ve nesneleri ifade ediyor. Meme coinler sınıflandırmasında Dogecoin, Shiba, Baby Doge ve şimdi Tiger King Coin yer alıyor.

07 Tem 2021 - 13:56 - Ekonomi

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