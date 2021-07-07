Kripto Paraya Yatırım Yapmak Mantıklı Mı? Nasıl Yatırım Yapılmalı? İşte Tüm Detaylar...

Daha fazla işletme kripto para birimini ve işleyişini kolaylaştıran Blockchain teknolojisini kabul ettikçe, kaçınılmaz olarak kripto dünyasının dinamiklerini öğrenmeniz ve hatta ona yatırım yapmayı düşünmeniz gerekebilir.

Kesin olan bir şey varsa, kripto para birimi ortadan kalkmıyor ve hızla ana akım haline geliyor. Daha fazla işletme kripto para birimini ve işleyişini kolaylaştıran blok zinciri teknolojisini kabul ettikçe, kaçınılmaz olarak kripto dünyasının dinamiklerini öğrenmeniz ve hatta ona yatırım yapmayı düşünmeniz gerekebilir.

Bitcoin ve diğer kripto para birimleri hakkında farklı görüşler olsa da , bu varlık popülaritesini hızla artırdı ve hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılardan yaygın talep görüyor.

Kripto para birimi nedir?

Kripto para birimi, eşler arası işlemlere izin veren bir değişim aracı olarak kullanılan kriptografi ile güvence altına alınan herhangi bir dijital para birimidir.

İlk kripto para birimi olan Bitcoin, 2009 yılında Satoshi Nakamoto takma adını kullanan anonim bir kurucu tarafından icat edilen bir dijital para birimi biçimidir. Kriptolar bir banka veya kamu kurumu tarafından yönetilmez. Bunun yerine, kripto para tokenlerinin işlemleri, tipik olarak, bir veri tabanında depolanan dijital bilgilerden oluşan halka açık bir Blockchain’e kaydedilir.

Blockchain teknolojisi, tüm işlemlerin çevrimiçi bir defterini tutmak için kullanılır ve defter için güvenli kabul edilen bir veri yapısı sağlar.

Merkez bankaları tarafından kontrol edilen fiat paranın (devlet tarafından verilen para birimi) aksine, kripto para birimleri bankaların işlemleri doğrulamasını gerektirmez ve bir merkezi bankacılık otoritesinden bağımsızdır.

Pek çok farklı kripto para birimi var ama en bilineni Bitcoin. Diğer popüler kripto para birimleri arasında Ethereum, Litecoin ve Cardano bulunur.

Kripto para birimi daha yeni bir fenomen olsa da, finansal sistemde ve para hakkında nasıl düşündüğümüzde devrim yaratıyor.

Üründen Sorumlu Başkan Yardımcısı Max Branzburg, “Kripto para birimi, kriptoekonominin temelinde yer alan yeni bir varlık sınıfıdır – bu yeni teknolojinin üzerine inşa edilecek tamamen yeni bir finansal hizmetler, ticaret ve küresel ödemeler seti” diyor.

Trade Station Crypto ürün stratejisi kıdemli direktörü James Putra, kripto para birimlerinin perakende yatırımcıları “ABD pazarından erişebileceklerinin aksine küresel bir sermaye dünyasına açtığını” söyledi.

Kripto Paraya Nasıl Yatırım Yapılır?

Yatırımcıların seçebileceği birçok kripto para borsası var.

Kripto para ticaretine yeni başlayanlar, işlem ücretleri, platformda bulunan kripto para birimleri, eğitim kaynakları gibi özel teklifler ve ilgi alanlarınız ve hedeflerinizle uyumlu diğer özellikler gibi şeyleri düşünmek isteyebilir.

Diğerleri arasında TradeStation, Coinbase, eToro ve Gemini, Bitcoin’e sahip olmak ve işlem yapmak için kolay, erişilebilir ve güvenli bir platform sunar.

Kripto para birimine yatırım yaparken portföyünüzde oynayacağı rolü göz önünde bulundurun.

Uzmanlar, kripto para birimlerine yatırım yapmak için dengeli bir yaklaşım benimsemenin en iyisi olduğunu söylüyor. Putra, yatırım portföyünüzdeki kriptoya yaklaşık %2 ila %5 arasında küçük bir kısmın tahsis edilebileceğini, çünkü bu varlığın oynaklığının değerinin önemli ölçüde değişmesine neden olabileceğini söylüyor. Kripto para birimi hala büyüyor ve gelişiyor. Bununla birlikte, artan oynaklıkla sonuçlanan spekülasyonlar devam ediyor.

Putra, portföylerini çeşitlendirmenin bir yolu olarak kripto para birimini kullanmak isteyen yatırımcılar için kripto para birimlerinin hisse senetleri, tahviller ve diğer varlık sınıflarının bir karışımı ile en az ilişkili varlıklardan biri olduğunu söylüyor.

Yatırımcılar, bir enflasyon riskinden korunma aracı olarak kripto para birimini seçebilirler. Putra, tahvillerin enflasyona ayak uyduramadığı ve artık enflasyon korumalı bir varlık olmadığı için tahvil alternatifi olarak bazı kripto para birimlerine yönelebileceğinizi söylüyor.

Putra, “Tahviller arasındaki düşük faiz oranları nedeniyle, makro düzeyde tahvillerden ve daha enflasyon korumalı diğer varlıklara sermayenin yeniden karıştırılması söz konusu” diye açıklıyor.

Bitcoin veya Ethereum gibi bazı kripto para birimleri portföyünüze biraz istikrar sağlayabilir, diyor. “Biraz oynaklığa sahip olsalar da enflasyona karşı korumalılar” diyor.

Kripto paraya yatırım yapmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Kripto para birimlerine yatırım yapmak çok spekülatiftir.

Milyonlarca kazanan yatırımcıların hikayelerine rağmen, uygun olmayan bir zamanda yatırım yapmak hızlı ve aşırı kayıplara neden olabilir. Nisan 2020’nin başlarında, bir birim Bitcoin yaklaşık 7.000 dolardan işlem gördü ve para birimi Ocak ayının başından bu yana mevcut değerini iki katından fazla artırdı.

Kriptolara yatırım yaparak zengin olma şansı cazip olsa da, bu piyasa son derece değişken. Bu kadar hızlı yükselebilen herhangi bir şey, aynı derecede şiddetli düşüşlere de eğilimlidir.

Başka bir risk: Herhangi bir piyasada olduğu gibi, kripto para biriminin geleceği garanti edilmez. Bitcoin kullanımına izin veren bazı ülkeler arasında ABD, Kanada ve Avustralya sayılabilir. Güney Kore, kripto para birimini düzenlemeye zorlarken, Çin kripto para birimini esasen yasakladı.

Kripto para biriminin gerçek değerini hesaplamak, halka açık bir şirketten daha zor olabilir, ancak varlığı ve nasıl performans gösterdiğini öğrenmek, zirvede yatırım yapmanıza engel olabilir.

Endüstri bilgisini birleştirerek ve dijital para piyasası hakkında bir anlayış geliştirerek, daha eğitimli bir kripto para yatırımcısı olacaksınız.

Kripto para ile nasıl para kazanılır?

Yatırımcıların varlıklarının değerini artırmalarının ve kripto para birimine yatırım yaparken kâr elde etmelerinin birkaç yolu vardır.

Branzburg, “Kripto para ile diğer geleneksel varlıklara kıyasla paranızdan daha fazlasını elde edebilirsiniz” diyor.

İşaret ettiği ilk yöntem staking yapmaktır. Staking, belirli bir varlığın ağına katılarak kripto paranızla gelir elde etmenizi sağlar. Kripto paranızı stake ettiğinizde, o varlığın altında yatan Blockchain’i daha güvenli ve daha verimli hale getirirsiniz. Ve karşılığında, bir tasarruf hesabından ancak kripto para birimi için alacağınız bir getiri gibi, ağdan daha fazla varlıkla ödüllendirilirsiniz.

Stake ödülleri sunan bazı kripto para birimleri, çeşitli borsalarda Ethereum 2.0, Tezos, Algorand ve diğerleridir.

Branzburg’un bahsettiği bir başka fırsat, kripto varlıklarınızı verim için ödünç vermektir.

Branzburg, “Portföyünüzde bulunan varlıkları, getiri elde etmek için merkezi olmayan finans protokollerine ödünç verebilirsiniz.” diye açıklıyor.

Branzburg, DeFi aracılığıyla borç vermenin, kullanıcıların “küresel bir likidite havuzundan yararlanmalarına” olanak tanıdığını söylüyor. Kripto varlıklarınızı merkezsiz bir para piyasasına ödünç vererek, diğer kullanıcılar varlıklarınızı ödünç almaya erişebilir ve bu ödünç verme sürecinden verim almanıza olanak tanır.

Özetle

Kripto para, para hakkında düşünmenin yeni ve heyecan verici bir yoludur. Ancak uzmanlar, riskleri ve ödülleri anlamak için ilk ve en önemli adımın, bu gelişen dijital para birimleri ve kullandığı teknoloji hakkında kendinizi eğitmek olduğunu söylüyor.