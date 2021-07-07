Çin Kripto Dünyası İle Savaşa Devam Ediyor! Merkez Bankası Bir Firmayı Daha Kapattı!

Haberin Bitcoin piyasasına etkisi nasıl oldu?

- Konuyla ilgili son açıklamada Çin merkez bankası, dijital varlıkları içeren işlemlere yazılım hizmetleri sağladığı şüphesiyle Beijing Tongdao Cultural Development Co. adlı bir firmayı kapattı.

- Kuruluş ayrıca, katılımcılar ve yatırımcılar için yüksek riskler oluşturduğu gerekçesiyle kripto para birimi endüstrisine yönelik düşmanca yaklaşımını da hatırlattı.

- Açıklamada, bankanın yetki alanındaki tüm ilgili kurumları, sanal para birimleri ile ilgili ticari faaliyetlerde, pazarlama veya başka herhangi bir hizmet vermemeleri konusunda “ciddi bir şekilde” uyardı.

- PBoC ayrıca müşterilerin dijital varlıklarla uğraşırken potansiyel riskler konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Banka, fonlarını korumak amacıyla bunu yapmaktan kaçınmaları gerektiğini de ekledi.

- Bu hareket, dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin yetkilileri tarafından kripto alanına karşı yapılan bir atak. Çin, Bitcoin madencilerinin ülke sınırları içinde faaliyet göstermesini yasakladı ve bu yönde önemli bir adım daha atarak Mayıs ayında eylemlerini yoğunlaştırdı.

- Asya’nın süper gücü olan Çin’in önceki tüm darbelerinde de kripto para piyasasındaki fiyatları etkilediğini ve bugünkü açıklamasının da farklı olmadığını belirtmekte fayda var.

- Bitcoin, daha önce bilindiği gibi 35.000 doların üzerine fırlamıştı ancak haberin ardından birkaç saat içinde 1.000 dolardan fazla kaybetti.

- Altcoinlerin çoğu güneye doğru yola çıktı ve ETH 2.300 doların altına düştü.