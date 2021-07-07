- 07 Tem 2021 - 17:51 G: 07 Tem 2021 - 18:06

Sen Çal Kapımı Dizisi İçin FOX TV Kararını Verdi! Final Kararı Alındı! Hayranları Çılgına Döndü! “Böyle Saçmalık Mı Olur?” Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

Fox Tv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi için flaş bir karar alındı. Türkiye'de pandemi dönemi ile birlikte büyük bir çıkış yakalayan dizi, en fazla reyting oranına sahip dizilerden bir tanesiydi.

Fox Tv ve dizi yapımı arasında alınan ortak karara göre rekortmen dizi için final kararı alındı. İkinci sezonunda da reytinglerde düşüş yaşamayan dizi ile ilgili alınan karar sonrasında dizi hayranları ise çılgına döndü. Tüm sosyal medya platformlarında kanala büyük tepki var. Bu kararın sebebini merak eden dizi hayranları ise bir açıklama bekliyor. Tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Peki neler olacak? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

Fox Tv ekranlarının en sevilen dizisi olmaya aday olan Sen Çal Kapımı dizisi ile ilgili flaş karar alındı. Bu karar sonrasında hayranları çılgına dönerken, Kerem Bursin ve Hande Erçel arasında ki tartışma da final bölümünün tarihini daha erkene çekti.

07 Tem 2021 - 17:51 Ankara- Yaşam

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