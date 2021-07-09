Bim Çalışanları Ne Kadar Maaş Alıyor 2021? BİM İş Başvurusu Nereye Yapılır? BİM Çalışanları Kaç Saat Çalışır?
Türkiye’nin pek çok noktasında hizmet veren BİM, vatandaşlara yakınlığı nedeniyle sadece alışverişlerde değil, iş başvurularında da bir hayli tercih ediliyor. Peki, Bim çalışanları ne kadar maaş alıyor 2021? BİM iş başvurusu nereye yapılır? BİM çalışanları kaç saat çalışır? İşte, konuyla ilgili detaylar…
BİM mağazaları, uzun süredir marketçilik sektöründe Türkiye’de hizmet veriyor. Dağıtım ve ulaşım ağı ile Türkiye’nin pek çok noktasında bulunan BİM marketleri konumları ile çalışmadan alışverişe çeşitli avantajlar sağlıyor. BİM marketlerine iş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar ise, konuyla ilgili detayları merak ediyor.
Bim Çalışanları Ne Kadar Maaş Alıyor 2021?
Bir iş seçimin en önemli faktörlerinden biri olan maaş, BİM marketleri tercih edilirken de büyük bir önem arz ediyor. Peki, Bim çalışanları ne kadar maaş alıyor 2021? Yeni yıl için asgari ücret maaşı almaya başlayan BİM çalışanları, yol ve yemek paraları ile birlikte 3100 TL civarı bir ücretle çalışıyor. Çalışan kişilerin evli ve çocuklu olması halinde bu miktar 3300 TL ile 3400 TL bandını bulabiliyor.
09 Tem 2021 - 22:45 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.