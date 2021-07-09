Bim Çalışanları Ne Kadar Maaş Alıyor 2021? BİM İş Başvurusu Nereye Yapılır? BİM Çalışanları Kaç Saat Çalışır?

BİM mağazaları, uzun süredir marketçilik sektöründe Türkiye’de hizmet veriyor. Dağıtım ve ulaşım ağı ile Türkiye’nin pek çok noktasında bulunan BİM marketleri konumları ile çalışmadan alışverişe çeşitli avantajlar sağlıyor. BİM marketlerine iş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar ise, konuyla ilgili detayları merak ediyor.

Bim Çalışanları Ne Kadar Maaş Alıyor 2021?



Bir iş seçimin en önemli faktörlerinden biri olan maaş, BİM marketleri tercih edilirken de büyük bir önem arz ediyor. Peki, Bim çalışanları ne kadar maaş alıyor 2021? Yeni yıl için asgari ücret maaşı almaya başlayan BİM çalışanları, yol ve yemek paraları ile birlikte 3100 TL civarı bir ücretle çalışıyor. Çalışan kişilerin evli ve çocuklu olması halinde bu miktar 3300 TL ile 3400 TL bandını bulabiliyor.