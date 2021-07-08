Balinalar Harekete Geçti! Bitcoin Topluyorlar! Alımlar Neyin Habercisi?

Şu anki piyasa senaryosunda, 31k seviyesinden elde edilen %12’lik kazancın ardından tüm gözler yine BTC üzerine odaklandı. Varlıklı yatırımcıları kripto paraya geri dönüyor. Balina cüzdanları tarafından tutulan 1000 ile 10.000 adet BTC vardı. 2 Temmuz tarihinde 80.000’den fazla artarak 4.216 milyon BTC’ye yükseldi ve Mayıs ayından bu yana en yüksek değere ulaştı. Balina varlıklarının sayısı da ayın başına doğru üç haftanın en yüksek seviyesi olan 1.922’ye kadar yükseldi.





Analist ve yatırımcı Scott Melker, yakın zamanda yayınlanan bir videoda balinaların birikmesinin son derece iyi bir işaret olduğunun altını çizdi.

“Balinaların bir kez daha biriktiğini görmek çok çok ilginç. Böyle bir serbest piyasada, karşı ticaret yapmak istemezsiniz balinaların yanında olmak istersiniz.”

Melker, piyasada ne kadar çok korku, şüphe ve panik varsa, balinaların birikme olasılığının o kadar yüksek olduğunu vurguladı. Yaşanan balina artışı, varlığın fiyatını yükseltebilir ve sonunda düşüş döngüsünü sona erdirebilir.

Yakın tarihli Santiment raporu, Bitcoin’in 100 ila 10 bin adet BTC tutan balina adreslerinin Temmuz ayına 60 bin BTC birikim artışıyla başladığını ve 2021’in en yüksek günlük artışı olduğunu vurguladı. Bu adresler, sadece 6 hafta önce 100 bin BTC daha az tuttuktan sonra toplamda 9,12 milyon coin tutuyordu.

Balina varlıklarının yenilenen birikimi, analist Willy Woo tarafından da önemsendi. Geriye dönüp bakıldığında, bu varlıklı yatırımcıların Bitcoin fiyatını sadece beş ayda 60.000 dolara yükseltmede öncü bir rol oynadığı inkar edilemez.

Balina dengesindeki son artış, dibe ulaşılmış olabileceğini de gösterebilir. Bitcoin, 24 saatlik %1,76 fiyat düşüşüyle ​​​​yazım sırasında 34.766 dolardan işlem görüyor.

Sadece iki hafta önce balinaların satış yaptığını ve bazı önde gelen balinaların Bitcoin ticaretinden Ethereum’a kâr taşıdığı bahsediliyordu. Bununla birlikte, Bitcoin’e yenilenen balina ilgisi ışığında, sonunda kral para için olumlu işaretler masaya geri dönmüş gibi görünüyor.