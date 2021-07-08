Üç Yıldır Birlikte Aşk Yaşayan Zeynep Bastık İle Tolga Akış Evlendi!
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu menajerliğini de yapan Tolga Akış ile dünya evine girdi.
Çeşme'de nikah masasına oturan çiftin düğününe ünlü isimler katıldı.
Şarkıcı Zeynep Bastık, reklamcı Tolga Akış ile dün akşam Çeşme’de nikah masasına oturdu. Bastık’ın nikah şahitliğini Esra Akpınar, Can Büyükkalkan ile Eylem Derçin yaparken, Akış’ın şahitleri ise Ahmet Tuğrul Ağırbaş, Berk Akardaş, Oğuzhan Koç ve Eylül Dölkeleş oldu.
Tolga Akış ile Zeynep Bastık’ın düğününe ünlü isimler akın etti. Ünlüler arasında adeta şıklık yarışı yaşandı.
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir de nikaha katılanlar arasındaydı. Bastık'ın nikah şahidi olan Koç, "Çok güzel bir gün, mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı. Koç, sevgilisi Özdemir'e iltifat ederek, "Yanımda çok da güzel bir kadın var" dedi.
İkinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Berfu Yenenler ile Eser Yenenler düğün öncesi bu fotoğraflarını paylaştı.
Çok sayıda ismin sahne aldığı gecede Zeynep Bastık şarkılarıyla konukları coşturdu.
08 Tem 2021 - 10:25 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.