Ünlü Türkücü Alişan Ölümden Dönmüştü: Davada Karar Çıktı!

Son günlerde koronavirüse yakalanan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden kardeşi Selçuk Tektaş'tan gelecek güzel haberi bekleyen ünlü şarkıcı Alişan’ın; üç yıl önce 'Ölümden döndüm' diyerek anlattığı liposuction 'Yağ aldırma' ameliyatıyla ilgili şikayette bulunduğu dosya karara bağlandı.

Yaşadığı olayı herkesten gizleyen şarkıcı, yasal yollara başvurarak hayatını tehlikeye attığını savunduğu doktordan şikayetçi olarak savcılığa başvurmuştu.

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında incelenen dosyada şikayetin 6 aylık şikayet süresinin dışında başvuruda bulunulduğu belirlendi.

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şikayet süresini aşan ünlü sanatçının talebini reddederek kovuşturmaya dair yer olmadığına karar vererek dosyayı kapattı.

"KİMSEYE SÖYLEYEMEDİM"

Eşi hamile olduğu sırada kilo aldığı için göbeğindeki yağları aldırmak isteyen Alişan yaşadıklarını şu şekilde anlatmıştı:

"3 yıl önce kilo aldım ve göbeğim fazlalaştı. Doktor arkadaşım bana 'Abi sana liposuction yapalım. 1 ay içinde hem göbeğin hem de yağların gider. Arkadaşım ve sevdiğimiz biri olduğu için güvendik. 3 sene önce ocak ayının ikinci haftasında ameliyat oldum. Normalde o ameliyat 2-2,5 saat sürer ama ben tam 5,5 saat ameliyatta kaldım.

Ben bunu kimseye söylemedim, annem de dahil… Ameliyattan sonra 1 gün hastanede kaldım ve 2 gün sonra vücudumda morarmalar oldu. Göbeğimde yağ alınırken nasıl bir çalışma yapıldıysa artık. 2 gün yataktan çıkamadım ve boynuma kadar morardım. Ben bir terslik olduğunu anlayıp sorduğumda bana 'Normaldir bunlar 1 ay içinde göbeğin falan dümdüz olacak' dedi. 1 ay sonra morarmalar geçti. Şimdi göbeğimi göstermek istemiyorum da ben bunun için yayın yasağı da aldırdım çünkü o halini kimse görsün istemiyorum. 2 yıldır denize tişörtle giriyorum ve sadece ailemin olduğu ıssız yerlerde tişörtümü çıkartıyorum. Göbeğimde yanık izi ve dalgalanmalar var. Bunu mahkemede canlı canlı göstereceğim ama şimdi kimseye göstermek istemiyorum çünkü çok kötü. Benim ameliyattan 2 ay sonra karnımda su toplamalar oldu."