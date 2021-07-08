A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten EURO 2020 Sonrası Açıklamalar

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'deki İsviçre maçı sonrası ilk kez basın toplantısında konuştu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

Durum tespitini daha iyi yaparak, herkesle değerlendirme yaptıktan sonra karşınıza çıkmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Kendimi de değerlendirmiş oldum. Bir karar veriyorum ve bunu sizinle paylaşmış oluyorum. Bu sonuç ve oyunu Türk milleti hak etmedi. Bu bir hayal kırıklığıdır. Oyuncularımın da üzüldüğünü biliyorum.

Ben de bu oyunu oyuncular gibi içime sindiremiyorum. Çözüm için teslim olmak yerine nasıl bir yol çizeceğimizi konuşmak gerekiyordu. Zaman zaman afyon yutmuş gibi uyuşuk bir oyun oynadığım da bir gerçek ama nereden nereye geldiğimizi de biliyoruz.

"BİZ ORADA EZİLDİK"

Bize her türlü imkan sağlandı. Benim İtalya maçına çıkarken oyuncularda gördüğüm bir olumsuzluk yoktu. Bir rehavet diyebiliriz hatta bir özgüven fazlası diyebiliriz. Saydığınız birçok nedene katılıyorum ancak İtalya maçında bir şey yoktu, oyunumuz mahkumiyete döndü. Gol sonrası, bizim beklentimiz iyi oyun ile cevap vermek olunca, o da olmadı iyice kopmalar oldu. Biz orada ezildik. Favori takımlar arasına girmek istiyoruz da dedik. Galler maçında ilk 25-30 dakika oyunda değildik. Kazanması gereken bir takım olarak bunun karşılığını oynamadık.

Biz marttaki maçlar bittikten sonra bütün rakiplerin analizlerini, oyuncuların analizlerini görüntülü rapor olarak gönderdik.

Dünya Kupası'na iki aydan kısa bir süre var. Buralara çok çalışarak geldik. Bizi yeniden ayağa kaldıracak olan bu özelliklerimizdir. Yine çok çalışmak durumundayız. Bu çocuklar kaybettiği zaman da bizim çocuklarımız.

"BEKLENTİYİ BÜYÜTEN DE BİZİZ, TURNUVADA 3 MAÇI KAYBEDEN DE BİZİZ"

Yarın sizlerle iç içe olacağız belki, bunları konuşacağız ama ortak değerlerimizi kaybetmeyeceğiz. Tartışırken kaos ortamı oluşturmamaya özen göstermek zorundayız. Bu eleştiri haklarını da ellerimizden almaz. Ortak düşünce ile yola devam etmeyi hep istedim, yine istiyorum. Oyunmuzu yine Türkiye'nin istediği seviyeye taşıyacak gücümüz var. Bazen onu da düşünüyorum. Mart ayındaki sonuçlar burada çıkmayınca mı kaybettik diye düşüncelerim oluyor. İçimize sinmeyen bu tabloyu unutturacağız. Ben geldiğimden beri 29 maçta 6 mağlubiyet aldık, 3'ünü şu turnuvada aldık. Oyun olarak da iyi olsaydık farklı şeyler konuşacaktık. Bizim mesafemiz aynı. Beklentiyi büyüten de biziz, turnuvada 3 maçı kaybeden de biziz. Mesnetsiz dedikodular sürece katkı yapmaz.

Geçmişte başardığımızda asla havaya girmedik, bugün de kaybettiğimizde asla ezilmeyeceğiz. Bu bir süreklilik isteyen dönemdir.

Finalde olmayan Fransa, Portekiz, Belçika, Hollanda gibi takımlara baktığımızda bizim de olmamamız normal. Bunu başarabilmek için ne yapılması gerektiğini konuşmamız gerekiyor.

ROTASYON SİNYALİ

Bu tabloda bir takım değişimler bekleniyor. Nasıl olacağını daha sonra paylaşırım. Oyuncu grubu var, ben varım, ekibim var, yönetim var. Neler yapabiliriz, oyunculardan alınan var alınmayan var, oynayan var oynamayan var, bunların hepsi yer değiştirebilir. Yarın benim için de aynı olacak, benim yerime de birileri gelecek.

Bu takım başarılı düşüncesini hissettiren biziz. Bu kadar çok üzülmemizin sebebi de bu. Ben başladım, bu yüzden benim devam etmem gerekiyor. Biz beyaz sayfa açtık, bir tablo yaptık. Önümüzde iyi günler, kötü günler olacak.

Öyle ahlaksızlıklar oluyor ki bunları yazmak istemiyorum diyorlar. Yaz da ben cevap vereyim. Bu doğru değil. Bu herkese haksızlık olur. Olanlara gerekli cevabı veririz ya da susarız.

Dünya Kupası'na katılımla o dönemde benim için de iki hedef var demiştim. Uzun vadeli ne kulüp düşünüyorum ne de bir başka şey düşünüyorum. Bu görev benim için rahatsız edici değil ve bu göreve de birileri gelecek. O konuda değişim olacaktır ama zamanla olacaktır bir anda olmaz. Elimizde iyi bir oyuncu grubu var. Dünya Kupası'na katılacağımızı düşünüyorum.

İlk kamp dönemi aslında bir toparlanma süreciydi. Oyuncuların farklı tarihlerde kampa katılmaları da bizi olumsuz etkiledi. Oyuncuların maçtaki performansıyla antrenmandaki performans verileri farklı.

Dünya Kupası'nda 3 maçımız var. İşimizi yapmak zorundayız. Bu takımı nasıl, kimlerle hazırlayacağız. Bunları da zamanı gelince sizlerle paylaşacağız.

PRİM VE MAAŞ TARTIŞMALARI

Maddi konularla ilgili, bu hepimizin bildiği gibi, şu anda kimse bir şey almadı, çünkü sonuç gelmedi. Başarının takdiri yönetimindir. Oyuncu maaş almıyor. Maaş alan benim. Ne aldığımız zaten gazeteciler yazıyor. Yine yalan yazıyor. Beni bırakın, isterseniz hiç para almayayım. Bir anlaşma yapmışım 3.2 milyon Euro alıyor diyor. Yalan yazan sen yalancı ben, nasıl oluyor bu? Ben döviz almıyorum. Federasyon Başkanı bunun açıklamasını yapmış. Rakamı sana söylemek zorunda mıyım?