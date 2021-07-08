Serenay Sarıkaya Mavi Bikinisiyle Ateş Attı! Yürüyen Alev Makinesi Gibiydi, Sosyal Medyayı Yaktı! Otlarda Olmasaydı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, mavi bikinisiyle ateş attı! Yürüyen alev makinesi gibi olan Serenay Sarıkaya; sosyal medyayı yakıp yıktı! Otların önünde fotoğraf çekilen başarılı isim, sevenlerinden “otlar olmasaydı” yorumlarını tek tek aldı.
Kısa bir süre önce “Neden arkadaşlarınız sizden yaşça büyük?” sorusuna güzel isim “Öğrenmeye meraklı olduğumdan. Bir de galiba yaşanmışlığı ve tecrübesi olan, karakterleri oturmuş, dolayısıyla daha temiz enerjili insanlara çekiliyorum” yanıtını vermişti. Birçok kişi ise bu durumda Cem Yılmaz açıklaması yaptığını düşünmeye başladılar.
Sevilerek takip edilen başarılı isim, televizyon dünyasından uzak olduğu kadar dijital dünyaya bir o kadar yakın duruyor. En son Fi dizisiyle sevenleriyle buluşan Serenay Sarıkaya şimdilerde ise Netlflix’te yayınlanacak olan Şahmeran dizisi için hazırlanmaya başlamıştı. Sevilerek takip edilen isim ise kısa bir süre önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak; dikkatleri üzerine çekti. İşte Serenay Sarıkaya’dan gelen o paylaşım…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.