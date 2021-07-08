Serenay Sarıkaya Mavi Bikinisiyle Ateş Attı! Yürüyen Alev Makinesi Gibiydi, Sosyal Medyayı Yaktı! Otlarda Olmasaydı…

Kısa bir süre önce “Neden arkadaşlarınız sizden yaşça büyük?” sorusuna güzel isim “Öğrenmeye meraklı olduğumdan. Bir de galiba yaşanmışlığı ve tecrübesi olan, karakterleri oturmuş, dolayısıyla daha temiz enerjili insanlara çekiliyorum” yanıtını vermişti. Birçok kişi ise bu durumda Cem Yılmaz açıklaması yaptığını düşünmeye başladılar.

Sevilerek takip edilen başarılı isim, televizyon dünyasından uzak olduğu kadar dijital dünyaya bir o kadar yakın duruyor. En son Fi dizisiyle sevenleriyle buluşan Serenay Sarıkaya şimdilerde ise Netlflix’te yayınlanacak olan Şahmeran dizisi için hazırlanmaya başlamıştı. Sevilerek takip edilen isim ise kısa bir süre önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak; dikkatleri üzerine çekti. İşte Serenay Sarıkaya’dan gelen o paylaşım…



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