Akbank Sahibi Kim? Akbank Kimin Bankası? Akbank Sabancı’nın mı?

Akbank müşterileri bankanın kim tarafından kurulduğunu ve devlet bankası mı yoksa özel banka olarak mı hizmet verdiğini merak ediyor. Müşterilerin meraklarını gidermek için detaylarda her şeyi anlatıyoruz.

Akbank’ın Kurucusu Kim?



Akbank özel ve yerli sermaye bankası olarak ilk Adana ilinde 30 Ağustos 1948 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır. 1990 yılında adını duyurmaya başladıkça bütün Adana halkına hizmet vermek için faaliyetlerine ilk adımlarını atmıştır. Günümüzde ise toplamda 840 şubesi ile her ilde yaşayanlara en kaliteli şekilde hizmetlerini sunmaya devam ediyor. Şu anki güncel verilere göre Akbank toplamda 15 milyon ve üzeri müşterilerinin hizmet almasına imkan sunuyor. Türkiye’nin her bölgesinde yaklaşık olarak 4200 üzerinde bankamatiği yer alıyor. Bununla birlikte 460 bin ve üzerinde ise anlaşmalı pos terminalleri bulunuyor. En son model teknoloji ile müşterilerine hizmet vererek onları mutlu etmeye devam ediyor. Akbank kimin diye merak edenlere ise Sabancı Holding bünyesinde faaliyetlerine devam ettiğinin bilgisini veriyoruz. Hem yerli hem de özel sermaye olarak hizmetlerini sürdürüyor.



Akbank Devlete Mi Ait?



Akbank devlet mi yoksa özel mi diye soranlar oldukça fazladır. Akbank özel sermayeli olarak müşterilerine hizmet veriyor. Bununla birlikte Akbank kimin bünyesinde çalışıyor? sorusuna da yanıt bulmak isteyenler için ise cevabımız Sabancı Holding olacaktır. Akbank ile hem kredi hem de kredi kartı başvurusunda bütün işlem kanalları üzerinden bulunabilirsiniz.