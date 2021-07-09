Fakirlik Belgesi E-Devlet'ten Alınır Mı? Fakirlik Belgesi E-Devletten Nasıl Alınır?
Fakirlik belgesi maddi anlamda herhangi bir gelir elde etmeyenlere ve maddi yönden gereksinimlerini karşılamaya ihtiyaçları olan kişilere veriliyor. Fakirlik belgesi nasıl alınır? Fakirlik belgesi hangi kanallar aracılığı ile alınır? Fakirlik belgesi e-devlet sistemi üzerinden alınır mı? Fakirlik belgesini kimler alabilir? Fakirlik belgesinin alınmasında talep edilen şartlar nelerdir? Fakirlik belgesini herkes alabilir mi? Fakirlik belgesi alındıktan sonra hangi yardımlar yapılacak? Bütün bu sor
Fakirlik Belgesi Neden Alınır?
Fakirlik belgesinin neden alındığı konusunda herkes sorular içinde. Fakirlik belgesinin alınması demek kişinin maddi durumunun çok kötü olduğunu ifade ediyor. Bununla birlikte fakirlik belgesini alanlar Sosyal Vakıflardan maddi yardım almayı da hak ediyor. Eğitim, gıda, sağlık, vb. gibi alanlarda da fakirlik belgesini alanlara yardımda bulunuluyor. Fakirlik belgesinin alınması için 18 yaşının doldurulmuş olması şartı aranılıyor. Aynı zamanda fakirlik belgesinin alınması için herhangi bir sosyal güvencenin olmaması da aranan şartların arasında yer alıyor.
Fakirlik Belgesi İçin Nereye Gidilir?
Fakirlik belgesinin nereden alındığını merak edenlerin öncelikle yaşadıkları yerde bulunan Muhtarlık binasına gitmeleri gerektiği yasal prosedürlerde dile getiriliyor. Muhtarlık binasına başvuruda bulunacak kişinin şahsen gitmesi gerektiği de bildiriliyor. Muhtarlık binasına gidildikten sonra fakirlik belgesinin eksiksiz bir şekilde doldurulması talep ediliyor. Açıklamalara göre; fakirlik belgesinin kırtasiyelerden de alınabileceği vurgulanıyor. Talebe göre isteyenler muhtarlık binasından isteyenler de kırtasiyelerden fakirlik belgesini temin edebilecektir.
09 Tem 2021 - 08:44 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.