Fakirlik Belgesi E-Devlet'ten Alınır Mı? Fakirlik Belgesi E-Devletten Nasıl Alınır?

Fakirlik Belgesi Neden Alınır?

Fakirlik belgesinin neden alındığı konusunda herkes sorular içinde. Fakirlik belgesinin alınması demek kişinin maddi durumunun çok kötü olduğunu ifade ediyor. Bununla birlikte fakirlik belgesini alanlar Sosyal Vakıflardan maddi yardım almayı da hak ediyor. Eğitim, gıda, sağlık, vb. gibi alanlarda da fakirlik belgesini alanlara yardımda bulunuluyor. Fakirlik belgesinin alınması için 18 yaşının doldurulmuş olması şartı aranılıyor. Aynı zamanda fakirlik belgesinin alınması için herhangi bir sosyal güvencenin olmaması da aranan şartların arasında yer alıyor.

Fakirlik Belgesi İçin Nereye Gidilir?



Fakirlik belgesinin nereden alındığını merak edenlerin öncelikle yaşadıkları yerde bulunan Muhtarlık binasına gitmeleri gerektiği yasal prosedürlerde dile getiriliyor. Muhtarlık binasına başvuruda bulunacak kişinin şahsen gitmesi gerektiği de bildiriliyor. Muhtarlık binasına gidildikten sonra fakirlik belgesinin eksiksiz bir şekilde doldurulması talep ediliyor. Açıklamalara göre; fakirlik belgesinin kırtasiyelerden de alınabileceği vurgulanıyor. Talebe göre isteyenler muhtarlık binasından isteyenler de kırtasiyelerden fakirlik belgesini temin edebilecektir.