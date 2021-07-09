Devlerin Bitcoin Tahmini Ortaya Çıktı! Bakın 3 Dev Hangi Seviyeleri İşaret Etti!

Craig Johnson: Bitcoin için bu seviyelere dikkat edin!

Dünyanın en büyük kripto para birimi, son birkaç haftadır yüksek oynaklık gösteriyor, ancak 31.000-35.000 dolar arasında bir aralıkta kalmaya devam ediyor. Piper Sandler’ın baş piyasa teknisyeni Craig Johnson, teknik grafiklerde Fibonacci düzelme seviyelerine atıfta bulunarak, önemli destek ve direnç seviyelerine dikkat çekiyor. CNBC’ye konuşan Craig Johnson şunları kaydetti:

Ocak ayında ayrıldık. Birkaç ay önce bu zirveye ulaştık. Aslında geri dönüp düzeltme seviyelerini Bitcoin’in üzerine koyardım ve bunu gördüğünüzde, 33.000 ila 34.000 arasının çok önemli bir geri çekilme seviyesi olduğunu görebilirsiniz.

Bill Baruch: Daha fazla BTC almak için bir sonraki büyük fırsatı bekliyorum

Bununla birlikte Craig Johnson, BTC‘nin 2021 Nisan’daki zirvesinden zaten %45’in üzerinde düzeltme yaptığını ekliyor. Bu nedenle Craig Johnson, BTC’nin daha fazla düzelmesinin muhtemel olmadığına inanıyor, ancak aynı zamanda uzun bir konsolidasyon dönemi tespit ediyor.

Tarihsel olarak Craig Johnson, bu konsolidasyon döngülerinin yaklaşık 1.000 gün sürdüğünü belirtiyor. Öte yandan Blue Line Capital Başkanı Bill Baruch, CNBC’ye portföyüne daha fazla BTC eklemek için bir sonraki büyük fırsatı beklediğini söyledi. Bill Baruch konuya yönelik şu yorumlarda bulundu:

Bana 25.000 dolara Bitcoin verin, daha fazlasını satın alırdım. 2017’den beri piyasadayım. İçinde olduğum zamanlar var, olmadığım zamanlar var, bu yılın başlarında tamamen çıktım.

BTC fonlama oranları negatif, Mike Novogratz yükselişte kalıyor!

Bitcoin yatırımcıları için bir yükseliş göstergesi, Mayıs düzeltmesinden bu yana, kalıcı vadeli işlemlerde Bitcoin fonlama oranının negatif kalmasıdır. Pozitif fonlama oranları genellikle piyasa zirvelerini gösterirken, negatif fonlama oranlarını fiyat sıçramaları takip eder. Bu son gelişmelerden bahseden Wall Street emektarı ve Galaxy Digital CEO‘su Mike Novogratz, Bitcoin’in ABD ile Çin arasında ortaya çıkan soğuk savaşın merkezinde nasıl olduğu hakkında konuştu.

Ancak Çin, BTC ve kripto paralara karşı savaş ilan ederken, ABD hedge fonları büyük miktarlarda kripto para biriktirmeye devam ediyor.