- 09 Tem 2021 - 09:25 G: 09 Tem 2021 - 09:31

Ethereum Gaz Ücretinde Büyük Düşüş! Anlamı Nedir? Ethereum'da Neler Oluyor?

Coin Metrics, Ethereum gaz fiyatlarının aslında ETH fiyatından önce düşmeye başladığını iddia ediyor. Ethereum'da Neler oluyor? İŞte detaylar...

Son aylarda düşen tek şey ETH’nin fiyatı değil. Ethereum ağını kullanma maliyeti de oldukça düştü.

Ethereum Gaz Ücreti Nedir?

Kripto araştırma firması Coin Metrics tarafından bugün yayınlanan bir rapora göre, Ethereum blok zincirindeki ortalama gaz ücreti, Mart 2020’den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Gaz ücreti, Ethereum’daki işlem ücretini ifade eder ve şu anda 15-30 gwei aralığındadır. Bu, ETH’nin fiyatı yükselirken işlem ücretlerinin çift haneli seviyelere fırladığı Nisan ayına göre neredeyse 10 kat daha düşük bir değer.

Bir gwei, bir ETH’nin 0.000000001’lik kısmını belirtir. Peki gaz ücreti bu kadar düşmesine rağmen 26 Haziran’da ölçülen 2.31 Dolarlık ETH işlem ücreti şu anda neden 8.15 Dolara yükseliyor?

Bunun nedeni, iki ölçümün birbiriyle ilişkili; ancak aynı zamanda farklı olmasıdır. İşlem ücretleri, gazın fiyatı alınarak ve kullanılan gaz miktarı ile çarpılarak belirlenir. Farklı işlem türleri, daha fazla gazın kullanılmasını gerektirir. Bu nedenle, açık artırmada bir NFT’ye teklif vermek, merkezi olmayan bir borsada ticaret yapmak veya bir cüzdana ETH göndermek, potansiyel olarak farklı maliyetlere sahip olabilir.

Bir örnekle anlatmak gerekirse; benzinin galon fiyatı ne olursa olsun, şehir içi yerine ülkenin diğer ucuna gidiyorsanız daha fazla yakıt harcarsınız.

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Ve tıpkı gerçek akaryakıt gibi gaz ücretleri de talebe göre artar veya azalır. Ağı çok sayıda insan kullandığında gaz ücreti de yükselir.

Gaz Ücreti Neden Düşüyor?

Coin Metrics’e göre, projeler giderek Polygon ve Arbitrum gibi “ölçeklenebilirlik çözümleri” sunan ağları kullanmaya başlıyor. Bu, Ethereum ağındaki etkinliği önemli ölçüde azaltıyor.

Öte yandan Coin Metrics’e göre iki önemli faktör daha var.

İlk olarak; gaz ücreti, blok başına 12.5 milyondan 15 milyon gwei’ye yükseltildikten sonra, Nisan ayı sonlarında düşmeye başladı. Yani Coin Metrics, Ethereum’daki gaz ücretinin, ETH’nin fiyat çöküşünden çok daha önce düşmeye başladığını iddia ediyor.

İkincisi; merkezi olmayan borsa işlemlerinde kâr elde etmek isteyen arbitraj botları, geleneksel olarak gaz ücretlerini artırdı. Ancak bu aktivite de son dönemde farklı ağlara taşınmaya başlandı.

Son olarak, Ethereum gaz ücretlerinin ve işlem ücretlerinin, 4 Ağustos’ta yayına girecek “Londra Yükseltmesi” ile yeniden ayarlanması planlanıyor.

09 Tem 2021 - 09:25 - Ekonomi

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