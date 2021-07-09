Visa'dan Bitcoin İçin Hamle Geldi! Bitcoin Planı Ne? Visa'da Neler Oluyor?

Visa’dan dev bir Bitcoin açılımı daha!

Visa ve MasterCard, kripto para ve Bitcoin açılımları konusunda adeta birbirleri ile yarışıyor. İki kredi kardı şirketi gerek kripto para borsaları ile gerek ödeme platformları ile anlaşarak kripto paraların reel ekonomide hızlı ve güvenli biçimde harcanmasına destek oluyor. Visa ve MasterCard desteği ile kripto para varlıkları olan yatırımcılar, bir kafede, mağazada veya metroda kripto paralarını rahat biçimde harcaya biliyorlar.

Visa yukarda bahsedilen konuyla ilgili dev bir açılıma hazırlanıyor. Visa 50 kadar kripto para şirketi ile anlaşıyor. Bu sayede 70 milyon kullanıcı, Bitcoin ve kripto paralara ulaşabilecek ve sanal varlıklarını harcayabilecek. Visa sayesinde Bitcoin ve kripto para kabul etmeyen işletmeler de bile Bitcoin ve kripto paralar üzerinden alışveriş yapılabilecek.

Visa, 2021 yılının ilk çeyreğinde VisaCard sayesinde kripto para yatırımcılarının 1 milyar dolarlık alışveriş yaptıklarını duyurdu. Bu rakam ilerleyen aylarda katlanarak büyüyebilir. FTX ve Coinbase gibi büyük kripto para borsalarının Visa ile anlaşmasının 1 milyar dolarlık işlem hacminde katkısı büyük.

Visa CEO’su, normal VisaCard kullanımı ile kripto para destekli VisaCard kullanımı arasında ciddi bir farkın olmadığını belirtti.

VisaCard’ın kurduğu sistem sayesinde kripto para yatırımcılarının varlıkları, harcadıkları tutar kadarıyla anlık fiat paralara çevriliyor ve istenilen tutarda transfer tamamlanıyor. Kripto para destekli VisaCard kullanıcıları, para transferlerini de kolay biçimde yapabiliyorlar. Kendi kripto hesaplarına saniyeler içerisinde yatan para, kredi kartı üzerinden kolayca harcanabiliyor. Nakde ihtiyaç duyan kripto para yatırımcıları, VisaCard’ları sayesinde istedikleri ATM’lerden nakit para çekebiliyorlar.