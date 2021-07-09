- 09 Tem 2021 - 13:35 G: 09 Tem 2021 - 13:38

Altın Kızlar Dizisinden Üzücü Haber: Ünlü Oyuncu Chick Vennera Hayatını Kaybetti

Aralarında Altın Kızlar'ın da (The Golden Girls) olduğu birçok başarılı yapımda yer alan ünlü oyuncu Chick Vennera hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Chick Vennera'nın 74 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Altın Kızlar dizisinde de rol alan Vennera'nın uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ve bu savaşını kaybettiği açıklandı. Oyuncunun evinde yalnızken öldüğü duyuruldu. Haberi kızı Nicky Vennera açıkladı.

Chick Vennera'nın herkes tarafından tanınmasını "Thank God It's Friday" filmi sağlamıştı.

09 Tem 2021 - 13:35 - Dünya

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