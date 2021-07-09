09 Tem 2021 - 13:35 Güncelleme: 09 Tem 2021 - 13:38
Altın Kızlar Dizisinden Üzücü Haber: Ünlü Oyuncu Chick Vennera Hayatını Kaybetti
Aralarında Altın Kızlar'ın da (The Golden Girls) olduğu birçok başarılı yapımda yer alan ünlü oyuncu Chick Vennera hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncu Chick Vennera'nın 74 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Altın Kızlar dizisinde de rol alan Vennera'nın uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ve bu savaşını kaybettiği açıklandı. Oyuncunun evinde yalnızken öldüğü duyuruldu. Haberi kızı Nicky Vennera açıkladı.
Chick Vennera'nın herkes tarafından tanınmasını "Thank God It's Friday" filmi sağlamıştı.
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09 Tem 2021 - 13:35 - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.