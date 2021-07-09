- 09 Tem 2021 - 13:38 G: 09 Tem 2021 - 13:41

Sosyal Yardım Alanlara Bayram Parası Ödenecek Mi ? 1100 TL Yardım Ne Zaman Verilecek ?

1100 TL olarak yapılan yardım paraları vatandaşların pandemi döneminde ihtiyaçlarını karşılamalarına yardım ediyor. Başvuralar e-devlet üzerinden yapılıyor. Pandeminin en başından beri verilen bu yardım parası bayramda da devam edecek mi? Bayramda kimler yardım parasından faydalanabilecek? Bütün ayrıntılar burada…

Kurban Bayramında Nakit Yardımı Yapılacak Mı ?

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte ihtiyaç sahipleri para yardımının yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Bu sene de bayramdan önce online olarak yardım başvuruları kabul edilecek. Vatandaşlar daha önce yaptıkları gibi e-devlete girerek başvurularını yapabilir. Başvurular e-devletten alınıyor ve sisteme kayıt olmayanlar öncelikle e-devlete kayıt olacak. Kayıt sırasında e-devlet şifresine ihtiyaç vardır. PTT şubelerinden şifre alınabilir. Daha önce şifre alanların yeniden şifre almasına gerek kalmaz. Başvuru yapıldıktan sonra süreç aynı şekilde sistemden takip edilir.

Bayram Yardım Parası Ne Zaman Açıklanacak?

Pandemiden dolayı pek çok sektör iflas noktasına geldi. Vatandaşlar borçlarını ödeyemedikleri ve para kazanamadıkları için sosyal yardım parasına başvuruyor.  Bayramda da ödenmesi planlanan para için başvurulardan hemen sonra değerlendirme sonuçları açıklanıyor. Vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ile online sorgulama yapabilir. Sorgulama için valiliklere gidilmesine gerek kalmaz. Başvuru yapanlara aile başı ödemeler yapılır. Aile içinde birden fazla kişi başvurduysa sadece birine ödeme verilir. Süreçle ilgili tüm takipler e-devletten gerçekleşir.

09 Tem 2021 - 13:38 - Gündem

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